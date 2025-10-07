Планируете сдавать квартиру и боитесь запутаться в налогах? Не знаете, как правильно оформить доход и какие взносы платить? В Казахстане есть четыре законных способа легально сдавать жильё — подробно разбираем каждый в материале Tengrinews.kz.

По данным Комитета государственных доходов, в Казахстане есть четыре законных способа платить налоги с дохода от сдачи квартиры. Самый удобный для многих — это специальный режим для самозанятых. Вот как это работает.

Изображение сгенерировано ChatGpt.com

Режим для самозанятых (СНР)

Он подходит тем, кто:

не является индивидуальным предпринимателем (ИП);

не нанимает работников;

зарабатывает не больше 1,3 миллиона тенге в месяц (по расчётам на 2026 год).

"Если вы уже зарегистрированы как ИП, но хотите перейти на этот режим, нужно сняться с учёта как ИП и начать работать через специальное мобильное приложение для самозанятых", - отметили в Комитете госдоходов.

Через приложение можно:

выдавать электронные чеки арендатору (кассовый аппарат не нужен);

автоматически вести учёт доходов;

рассчитывать соцвзносы.

По информации налоговиков, главное преимущество в том, что налог на доход (ИПН) платить не нужно — ставка равна нулю. Единственный платёж — это социальные взносы: всего 4 процента от дохода в месяц (по 1 проценту в пенсионный фонд, социальное страхование, ОСМС и так далее).

Пример: Айгуль сдаёт свою двухкомнатную квартиру за 250 тысяч тенге в месяц. Она зарегистрировалась как самозанятая через приложение, выдаёт электронные чеки жильцам. Каждый месяц перечисляет 10 тысяч тенге (4 процента) соцплатежей и спокойно спит — налоговая к ней не придерётся.

Через подачу декларации

Вы можете сдавать квартиру и просто раз в год подавать декларацию о доходах —форма 270.00. В ней указываете, сколько заработали на аренде, и платите налог.

Пример: Ерлан сдаёт квартиру за 200 тысяч тенге. За год он заработал 2,4 миллиона. В начале следующего года подал декларацию, указал эту сумму и уплатил налог по ставке, установленной для физлиц.

Если сдаёте квартиру бизнесу

Если вы сдаете квартиру не физлицу, а компании, например, офис, или фирма снимает жилье для сотрудников, то эта компания сама удержит налог с вашей аренды и перечислит его в бюджет. Это называется "налоговый агент".

Пример: Жанар сдаёт квартиру компании, которая размещает в ней своих сотрудников. Она получает "чистую" арендную плату — налог уже удержан самой фирмой. Ей не нужно самостоятельно ничего считать и платить.

ИП на других режимах

Если вы всё же хотите работать как ИП, то можно выбрать один из упрощённых налоговых режимов для бизнеса. Но в этом случае придётся вести учёт: платить налоги и отчитываться сложнее, чем самозанятым.

Пример: Тимур сдает не одну, а сразу четыре квартиры. Его доход превышает лимит для самозанятых, поэтому он зарегистрировал ИП. Каждый квартал он подаёт отчетность и платит налоги по выбранному упрощённому режиму.

Итог

Если вы сдаёте квартиру сами, без работников, и доход не больше 1,3 миллиона тенге в месяц — вам проще всего стать самозанятым. Регистрация в приложении — бесплатно. Налога нет, только соцвзносы 4 процента. Чеки выдаёте прямо с телефона.

Если сдаёте фирме, налоги заплатит она сама.

Если хотите работать как бизнесмен, можно зарегистрировать ИП, но это сложнее и дороже.

Совет эксперта

Руководитель агентства недвижимости Екатерина Турчина рекомендует составлять двусторонний договор по аренде жилья.

"Сам договор можно скачать в интернете, например на сайте Krisha.kz — там размещён достаточно обширный шаблон, который включает все необходимые пункты. По договорённости с арендатором документ можно подкорректировать: какие-то положения добавить, какие-то - убрать. Необходимо чётко прописать ответственность каждой стороны. Где-то регистрировать договор не обязательно", - сказала эксперт.

Турчина также обозначила ключевые пункты договора: обязательно должно быть указано, на какой срок сдаётся квартира, стоимость аренды, до какого числа должен быть платёж, кто оплачивает коммунальные платежи.

"Если срочно нужно будет освобождать квартиру по инициативе одной из сторон, необходимо также указать порядок действий в подобных случаях. К договору желательно приложить акт приёма-передачи, где указаны мебель и бытовая техника", - добавила она.

Для уплаты налогов эксперт рекомендует владельцу квартиры скачать приложение E-Salyq и зарегистрироваться. По её словам, система сама рассчитает сумму налога.