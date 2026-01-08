В Кокшетау на льду Дворца спорта «Бурабай» состоялся второй поединок двухматчевой серии второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею Pro Ligasy сезона-2025/2026 между местным «Арланом» и «Горняком».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Накануне рудничане трижды проигрывали по ходу матча являющемуся действующим чемпионом кокштеускому клубу и трижды отыгрывались, но все же уступили в овертайме.

Первый период второго матча, как и днем ранее, завершился со счетом 1:1. Только на этот раз отыгрываться пришлось «Арлану». На 10-й минуте в составе игравшего в большинстве «Горняка» сумел отличиться Александр Катков, а реализовать большинство ему помогли Евгений Степанов и Данила Платонов.

Через три минуты, когда уже гости играли в меньшинстве после удаления Ильи Горожанинова за задержку соперника клюшкой, счет сравнял защитник кокшетаусцев Александр Гопиенко.

В начале второго периода хозяева получили шанс повести в счете после удаления в составе «Горняка» Каткова за толчок клюшкой и дополнительного двухминутного наказания гостей за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды. Однако, играя в формате «пять на три», «Арлан» не смог взломать оборону рудичан. И счет до второго перерыва остался неизменным.

Нападающий «Горняка» Павел Анисимов ведет у борта борьбу за шайбу с нападающим «Арлана» Богданом Залевским / Фото pro.ligasy.kz

Не изменился он и в третьем игровом отрезке, а это означало, что уже в четвертом матче из шести в противостоянии «Арлана» и «Горняка» командам не хватило основного времени для выявления победителя. Однако в овертайме своего все же добились кокшетаусцы, в составе которых на второй минуте дополнительного времени решающий бросок нанес нападающий Вадим Кравченко - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В ближайшие выходные, 10 и 11 января, «Горняк» встретится в Караганде с одним из лидеров чемпионата «Сарыаркой».