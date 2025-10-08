С 2026-го по 2028 год размеры пенсий в Казахстане увеличатся. Такие данные содержит проект закона о республиканском бюджете, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Министерству труда и социальной защиты на 2026 год выделили 6,8 триллиона тенге из республиканского бюджета, из которых 6,7 триллиона уйдёт на выплату пенсий и пособий, говорится в проекте закона.

Какими будут пенсии

Как следует из документа, средняя пенсия в Казахстане в 2026 году составит 103 687 тенге, в 2027 году — 108 940 тенге, а к 2028 году вырастет до 113 995 тенге.

Справка: по данным Минтруда, на 1 августа 2025 года средний размер совокупной пенсии составляет 143 097 тенге. Из них 95 491 тенге – это солидарная часть, 47 606 тенге — базовая.

А средний размер базовой пенсии в 2026 году составит 54 082 тенге. В 2027 году он вырастет на 4 тысячи - до 58 276 тенге, в 2028 году базовая пенсия составит 61 527 тенге.

По плану с 2026-го по 2028 год включительно минимальная базовая пенсия должна составлять 70 процентов от прожиточного минимума. Размер максимальной пенсии в 2026 году составит 118 процентов, в 2027 и 2028 году - 120 процентов.

Сегодня минимальная базовая пенсия составляет 70 процентов от прожиточного минимума – это 32 360 тенге, а максимальная базовая пенсия 110 процентов от прожиточного минимума – 50 851 тенге.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Казахстане насчитывалось 2 миллиона 503 тысячи пенсионеров.

Каким будет общий бюджет на социалку

На выплату пенсий и пособий каждый год будут увеличивать бюджет:

в 2026 году — 6,7 триллиона тенге;

в 2027 году — 7,4 триллиона тенге;

к 2028 году сумма составит 8 триллионов тенге.

Куда ещё Минтруда тратит деньги

После распределения соцвыплат в 2026 году у министерства останется около 51 миллиарда тенге. Куда их потратят? В следующем году расходы распределили так:

12 миллиардов направят на разработку и реализацию политики в сфере труда, занятости и соцзащиты;

10 миллиардов – на содержание аппарата и административные нужды;

13 миллиардов – на помощь людям и развитие системы социальной поддержки;

11 миллиардов – на целевые трансферты региональным бюджетам на строительство объектов соцобеспечения.

Оставшиеся 5 миллиардов тенге будут направлены на прочие расходы, такие как адаптация детей с нарушением слуха, совершенствование системы социальной защиты населения, капитальные расходы госорганизаций соцзащиты и другие.

Напомним, что 8 сентября в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал низкий уровень пенсионных накоплений и поручил правительству срочно пересмотреть подходы к пенсионной системе.