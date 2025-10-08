Какими будут пенсии в Казахстане в ближайшие три года
С 2026-го по 2028 год размеры пенсий в Казахстане увеличатся. Такие данные содержит проект закона о республиканском бюджете, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Министерству труда и социальной защиты на 2026 год выделили 6,8 триллиона тенге из республиканского бюджета, из которых 6,7 триллиона уйдёт на выплату пенсий и пособий, говорится в проекте закона.
Какими будут пенсии
Как следует из документа, средняя пенсия в Казахстане в 2026 году составит 103 687 тенге, в 2027 году — 108 940 тенге, а к 2028 году вырастет до 113 995 тенге.
А средний размер базовой пенсии в 2026 году составит 54 082 тенге. В 2027 году он вырастет на 4 тысячи - до 58 276 тенге, в 2028 году базовая пенсия составит 61 527 тенге.
Сегодня минимальная базовая пенсия составляет 70 процентов от прожиточного минимума – это 32 360 тенге, а максимальная базовая пенсия 110 процентов от прожиточного минимума – 50 851 тенге.
По состоянию на 1 сентября 2025 года в Казахстане насчитывалось 2 миллиона 503 тысячи пенсионеров.
Каким будет общий бюджет на социалку
На выплату пенсий и пособий каждый год будут увеличивать бюджет:
- в 2026 году — 6,7 триллиона тенге;
- в 2027 году — 7,4 триллиона тенге;
- к 2028 году сумма составит 8 триллионов тенге.
Куда ещё Минтруда тратит деньги
После распределения соцвыплат в 2026 году у министерства останется около 51 миллиарда тенге. Куда их потратят? В следующем году расходы распределили так:
- 12 миллиардов направят на разработку и реализацию политики в сфере труда, занятости и соцзащиты;
- 10 миллиардов – на содержание аппарата и административные нужды;
- 13 миллиардов – на помощь людям и развитие системы социальной поддержки;
- 11 миллиардов – на целевые трансферты региональным бюджетам на строительство объектов соцобеспечения.
Оставшиеся 5 миллиардов тенге будут направлены на прочие расходы, такие как адаптация детей с нарушением слуха, совершенствование системы социальной защиты населения, капитальные расходы госорганизаций соцзащиты и другие.
Напомним, что 8 сентября в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал низкий уровень пенсионных накоплений и поручил правительству срочно пересмотреть подходы к пенсионной системе.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.