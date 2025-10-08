С 1 октября поликлиники Казахстана, в которые пациенты не приходят как минимум раз в год, будут получать меньше финансирования от государства, передает Informburo.kz. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Фото Depositphotos.com

Она напомнила, оплата услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи осуществляется за прикреплённое население.

"Более 20 млн казахстанцев по ИИН сегодня есть в базе данных Фонда социального медицинского страхования. И на каждого из нас сегодня выделяют средства, которые называются комплексным подушевым нормативом (КПН). И средства по умолчанию в 100% объёме доводят до всех клинических организаций, в рамках которых, согласно стандартам, поликлиники оказывают соответствующую медпомощь", – пояснила Альназарова в кулуарах правительства.

После проведённого анализа выяснилось, что практически 20% населения сегодня не приходят в эти поликлиники, хотя оплата за них осуществляется. Чтобы мотивировать учреждения, Минздрав решил ввести новый механизм оплаты.

"Я думаю, каждый из нас заинтересован в том, чтобы поликлиники оказывали качественные услуги за деньги, которые им сегодня оплачивает ФСМС. Тем более это деньги, гарантированные государством. Поэтому принято решение с 1 октября за население, которое за 12 месяцев ни разу не обратилось в поликлиники, КПН уменьшить на 20% и оплачивать 0,8% от КПН. И такой же принцип применён к населению, которое сегодня не застраховано, это 0,9% от общего КПН. Для того, чтобы поликлиники усилили информационно-разъяснительную работу среди населения, чтобы привлекать в систему ОСМС население, которое находится в ведении их территорий, за которое им оплачивают со стороны фонда, со стороны государства, соответствующие средства", – добавила Альназарова.

По её словам, решение в первую очередь направлено на внедрение новых экономических стимулов для активизации работы в поликлинической сети вне зависимости от формы собственности.



