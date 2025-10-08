В субботу, 11 октября, пройдут первые матчи XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Последние тренировки баскетболистов костанайского «Тобола» перед стартом чемпионата Казахстана / Фото vk.com/bctobol

В чемпионате сезона-2025/2026 примут участие пять профессиональных баскетбольных клубов: «Алматинский Легион» (Алматы), «Астана» (Астана), «Барсы Атырау» (Атырау), «Каспий» (Актау) и «Тобол» (Костанай).

Вначале в рамках регулярного чемпионата команды проведут четыре круга, состоящих из двухматчевых серий, сыграв по 8 игр с каждым из соперников. На втором этапе - стадии плей-офф - команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с первого по четвертое, сыграют в полуфинале и в финале, которые продлятся до трех побед одной из команд.

Первые игры нового сезона пройдут в двух городах: Алматы и Актау.

«Тобол» проведет стартовые матчи в южной столице, где 11 и 12 октября сыграет с «Алматинским Легионом». А 26 и 27 октября костанайские баскетболисты будут принимать дома «Астану».

Домашняя серия матчей продолжится поединками с БК «Каспий» 8 и 9 ноября, БК «Барсы Атырау» 18 и 19 ноября и «Алматинским Легионом» 27 и 28 ноября.

А до конца года «Тобол» проведет еще гостевое турне в виде трех двухматчевых серий, которое откроется 15 и 16 декабря в столице встречами с «Астаной», а продолжится 19-20 декабря в Актау матчами с «Каспием» и 23-24 декабря в Атырау играми с «Барсами Атырау».