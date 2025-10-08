В соцсети Threads быстро набрал популярность пост о банкноте номиналом 1000 тенге. Короткий ролик посмотрели около полумиллиона раз. Пользователи соцсети разделились во мнении: одни сочли купюру интересной и необычной, другие не оценили её дизайн. В Национальном банке Казахстана пояснили, на что обращать внимание, чтобы отличить настоящую банкноту от подделки, передает Tengri Life.

Кадр из видео

Видео

Казахстанка опубликовала ролик в Threads и привлекла внимание аудитории. В видео показаны банкноты номиналом 1000 тенге.

Реакция в соцсетях

В сети пользователи обсуждают банкноту в 1000 тенге, делятся впечатлениями и обсуждают довольно частую смену дизайна.

"Похож на билет в цирк"

"Я только одно понять не могу: зачем? Каждые 3–5 лет они меняют дизайн купюр. Оно нам так сильно надо?"

"Я запуталась уже, как должны выглядеть 1000 тенге. Дизайн денег меняется чаще, чем в моей жизни происходят изменения"

"Хочу себе такую купюру на память".

Что говорят в Нацбанке

Мы обратились за комментарием по ситуации в пресс-службу Нацбанка. Юбилейная банкнота номиналом 1 000 тенге была выпущена 9 мая 2025 года. Тираж составил 5 миллионов экземпляров.

Как отметили в Нацбанке, дизайн банкноты посвящён Дню Победы в Великой Отечественной войне.

"В знак памяти о героизме и мужестве соотечественников банк выпустил в обращение данную юбилейную банкноту. Что касается цветовой гаммы, то в дизайне использована та же, что и на банкнотах 1 000 тенге, что обеспечивает стабильность визуального распознавания и удобство использования", - сообщили в банке.

Дизайн банкноты

Ее цвет – терракотово-бежевый.



На лицевой стороне изображены:

Мемориал славы, расположенный в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Микрооптическая защитная полоса. При изменении угла обзора банкноты на полосе становятся видны трехмерный эффект глубины, объема и сияния, а также эффект движения вечного огня и летящих журавлей.

На оборотной стороне изображены:

Карта Казахстана с фрагментами исторических архивных фотографий. Изображения представлены "Центральным государственным архивом кино-фотодокументов и звукозаписи".

Орден.

В банке напомнили, что данная банкнота номиналом 1 000 тенге принимается по номиналу на всей территории страны для любых платежей, зачисления на счета, переводов, размена и обмена во всех банках.

"Случаев подделки новой банкноты номиналом в 1 000 тенге не выявлено. Тем не менее Нацбанком и банками второго уровня за 9 месяцев выявлено 138 поддельных денежных знаков тенге (135 банкнот и 3 монеты). Наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5 000 тенге - 124 штуки, это 89,8 процента от общего количества. Далее идут подделки номиналом 10 000 тенге - 6 штук (4,3 процента), 2 000 тенге - 5 штук (3,6 процента), остальные 2,3 процента приходятся на монеты", - сообщили нам в Нацбанке.