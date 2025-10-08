В четверг, 9 октября, на территории всего региона осадки не ожидаются. Небольшой дождь пройдет днем в пятницу и субботу на западе и севере области, ночью 11 октября в этих же районах вероятен небольшой снег. В Костанае в ближайшие три дня – без осадков.

- Температура воздуха по области ночью 9 октября составит 0..-5, на юге +4, днем +15..+20 градусов, - рассказала «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. – В пятницу, 10 октября, ночью 0..+5, на севере и востоке -3, днем также +15..+20 градусов. В субботу ночью 0..+5, на севере -3, днем +8..+13, на юге +16 градусов.

В Костанае столбики термометров покажут: в четверг ночью 0..-2, днем +15..+17 градусов; в пятницу ночью +1..+3, днем +15..17 градусов; в субботу ночью 0..+2, днем +8..+10 градусов.

Ветер 9 октября ожидается юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с, в Костанае 2-7 м/с. В пятницу и субботу, 10 и 11 октября, ветер сменится на юго-восточный со скоростью 9-14 м/с, в субботу на юге и востоке ветер будет сильнее – 15-20 м/с. В Костанае скорость ветра составит 7-12 м/с в пятницу и 9-14 м/с в субботу.

Фото Олега ПАКА