Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос мажилисменов от партии "Ак жол", которые заявили о несоответствии нового Налогового кодекса нормам Предпринимательского кодекса, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

В частности, депутаты указали на проблему конфиденциальности критериев Системы управления рисками, которая является базовой частью налогового администрирования.

"Проблема в том, что налоговые органы присвоили себе право вести мониторинг налогоплательщиков, скрывая от них требования, по которым в отношении предпринимателя могут назначаться контрольные мероприятия, налагаться финансовые санкции и ограничиваться их деятельность в рамках госзакупок, квазигоссектора и других контр-партнёров", – подчеркнули мажилисмены.

В своём ответе Олжас Бектенов сообщил, что вопрос ревизии норм Налогового кодекса на соответствие Предпринимательскому кодексу прорабатывается в рамках рабочей группы при Министерстве национальной экономики с участием заинтересованных госорганов и представителей бизнес-сообщества.

"Работа группы направлена на рассмотрение проблемных вопросов, касающихся правоприменительной и судебной практики в части налогового администрирования и камерального контроля. По итогам обсуждения рабочей группой будет выработана консолидированная позиция по рассматриваемым вопросам и проведена соответствующая работа", – отметил премьер-министр.

По его словам, конфиденциальность критериев управления налоговыми рисками не ограничивает права бизнеса, а служит гарантией защиты добросовестных предпринимателей и соответствует международной практике. Открытость критериев создаёт риски адаптации недобросовестных налогоплательщиков и разработки схем уклонения от налогов.

"Конфиденциальность же продиктована необходимостью обеспечения её недоступности для налогоплательщиков, имеющих намерения обойти систему оценки рисков и применить схемы уклонения от уплаты налогов путём изменения или сокрытия характеристик риска, усложняя идентификацию рисков. Налогоплательщики обязаны своевременно и добросовестно исполнять свои налоговые обязательства в соответствии с налоговым законодательством, а не в зависимости от критериев рисков системы управления налоговыми рисками", – подчеркнул Бектенов.

Новый Налоговый Кодекс вступает в силу 1 января 2026 года. Им установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость –16%.