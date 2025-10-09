В Карабалыкском районе подразделение группы компаний «Терра» завершает строительство цеха по переработке отходов, которые образуются при убое крупного рогатого скота. Оборудование уже приобретено. На днях из Турции приезжают специалисты для его монтажа.

- С пуском этого цеха мы становимся безотходным производством, - сказал 4 октября в ходе пресс-тура руководитель компании Марат УТЕЛЬБАЕВ, - у нас функционирует крупная откормплощадка на 25 000 скотомест единовременного содержания, убойный пункт на 100 голов в смену, цех глубокой переработки мяса мощностью 5 тонн в смену. Новое производство замыкает цикл.

В нем будет налажена переработка отходов убоя в мясокостную муку. Второй продукт, который намерены производить - топленый жир. Что важно с точки зрения экологии - здесь же будет вестись и очистка сточных вод.

- Вытопленный жир может использоваться в косметологии. В Шымкенте есть завод, на который мы рассчитываем, - добавил Утельбаев. - А мясокостная мука предназначена для рыбохозяйств, производителей пэт-фуд, то есть кормов для собак и кошек.

