В частности, по программе "7-20-25", увеличили максимальную стоимость жилья для некоторых городов, сообщили в Национальном банке, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Поправки, которые внесли в соответствующее постановление, предусматривают:

увеличение максимальной стоимости приобретаемого жилья с 25 млн тенге до 30 млн тенге для Астаны, Алматы и их пригородных зон, а также Актау, Атырау, Шымкента;

с 20 млн тенге до 25 млн тенге для Караганды;

с 15 млн тенге до 20 млн тенге для других регионов;

заёмщикам предоставляется возможность привлечения не только созаёмщика, но и гаранта для подтверждения платежеспособности.

При рассмотрении кредитной заявки важным условием будет считаться непрерывность дохода заёмщика.

"Нормы вводятся для расширения доступности жилья, повышения гибкости и доступности ипотечных жилищных займов. Параметры ипотечных жилищных займов и требования программы, которые не были затронуты постановлением, остаются неизменными", – пояснили в Нацбанке.

Программу "7-20-25" запустили в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%. По состоянию на 2 октября, по программе выдали 81 886 льготных займов на 1,1 трлн тенге.