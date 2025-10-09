Казахстан намерен поднять вопрос заторов на казахстанско-российской границе на площадках Евразийской экономической комиссии и Межправительственной комиссии по сотрудничеству с Россией. Поводом послужили массовые жалобы водителей и транспортных компаний на сложности пересечения границы, вызванные новыми миграционными правилами Российской Федерации, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото из архива "НГ"

"С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые нормы, ограничивающие срок пребывания иностранных граждан без регистрации до 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от числа въездов и выездов. Ранее этот срок составлял 180 дней. Новые правила коснулись и водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Более того, пребывание на территории России и Беларуси теперь считается суммарным, поскольку страны образуют Союзное государство", - пояснили в правительстве Казахстана.

Это нововведение значительно сократило время, которое казахстанские водители могут находиться на территории соседней страны. В Казахстане, напротив, требования к иностранным гражданам мягче: срок пребывания без регистрации составляет 90 дней в течение полугода не распространяется на международных перевозчиков, что соответствует международной практике.

Фото primeminister.kz

"Дополнительные сложности возникли из-за рейдов российских властей, направленных на борьбу с серым импортом. Усиленные проверки на пунктах пропуска увеличили время досмотра грузовиков и привели к очередям", - проинформировали в пресс-службе.

Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы отметил, что под новые правила фактически попали не только международные перевозчики, но и водители, работающие внутри стран ЕАЭС.

"У большинства из них лимит пребывания в РФ уже исчерпан, и они вынуждены ожидать начала нового года, чтобы вновь выйти в рейсы. Некоторые, превысившие лимит, были задержаны и получили уведомления о необходимости покинуть страну", — подчеркнул парламентарий.

В адрес Евразийской экономической комиссии направлено официальное обращение с предложением признать текущие ограничения барьером, препятствующим внешней торговле. Этот вопрос будет рассмотрен 13 октября на заседании ЕЭК, а также 7 ноября — на 26-м заседании Межправительственной комиссии Казахстана и России.