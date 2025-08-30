Наши люди в поликлинику на такси - ездят. Увы. За 6 лет работы инватакси из Тобыла эта услуга продолжает быть крайне востребованной для всех, у кого нет выбора. Нет выбора и у водителей, которые не оставят без получения жизненно важной процедуры, например, гемодиализников, несмотря ни на буран, ни на грязь, ни на десятки километров.

Водитель инватакси помогает погрузить в машину колясочника

Но есть ли выбор у тех, кто сможет помочь сделать эту социальную службу ближе к клиентам?

В Дрездене и в Тобыле

Вспомнился случай: я гостил в Дрездене и должен был доехать по Шеферштрассе до Альтштадта. Стою на трамвайной остановке, рядом - инвалид-колясочник. Он спрашивает: «Вы поможете мне забраться в трамвай, у вас хватит сил приподнять коляску?» Конечно, отвечаю я, о чем речь. Трамвай подъезжает. Я уже взялся было за подлокотники, как вдруг выходит водитель, показывает мне ладонью остановиться, нажимает какую-то кнопку у входных дверей и выдвигается трап. Он сам закатывает пассажира в салон и оперативно возвращает все на места. Трамвай едет дальше.

Другая картинка. Казахстан, город Тобыл. К трехэтажке, где живет инвалид по зрению (и чемпион мира по пауэрлифтингу, кстати) Андрей ЗЕЛЕВСКИЙ, подъезжает потрепанный серый «Фольксваген» и отвозит его на тренировку.

Андрей Зелевский по пути на тренировку: «Хотелось бы больше поездок, но водителей на всех не хватает»

- Я сам добивался создания этого такси три года, собирал подписи, - вспоминает Зелевский. - Теперь очень удобно. Вы не представляете, столько инвалидов в районе начали работать, вовлекаться во что-то: это и образование, и спорт, и культура!

Между этими зарисовками есть существенная разница: количество транспортных средств, способных обслужить людей с особыми потребностями. В Тобыле таких инваавтомобилей три. Сколько в Дрездене трамваев, сказать не берусь. Хотя, видимо, и сравнивать некорректно.

Уважаемый пользователь! Загрузка началась

В Костанае услуги инватакси оказывает городское добровольное общество инвалидов. По Костанайскому району - работающее под эгидой ОО «Yмiт-Надежда» небольшое объединение, где, как уже сказано, всего три автомобиля со специальными подъемниками. Обслуживают 19 сел.

- Шесть лет назад мы начинали пилотным проектом без аналогов в регионе, - рассказывает председатель ОО «Yмiт-Надежда» Дуйсенгали ОСПАНОВ (сам - инвалид-колясочник). - И сейчас что-то похожее в области есть только в районе Майлина. По республике районное инватакси - вообще достаточно редкая услуга. Объясню почему. Нередко клиента нужно везти в поликлинику или больницу из поселка в 60-80 км от нас. Мы ездим по разбитым дорогам и в грязь, и в буран. И ведь клиента не оставишь! Наши водители натурально рискуют и всегда выходят из рабочего графика. Отказываем в обслуживании мы очень редко, и то, если две-три заявки поступают одновременно, а машин нет. И на должность такого таксиста желающих найти крайне трудно.

Парк инватакси требует обновления уже сегодня

Айгерим ОРМАНБЕКОВА работает здесь диспетчером. За день-два до поездки клиент звонит на рабочий номер и оставляет заявку.

- Вот, допустим, человеку из Озерного надо уже в 8 утра быть в ЦРБ, чтобы сдать анализы, - комментирует Айгерим Оразалиевна.- Соответственно, наш водитель выезжает уже где-то в шесть - в начале седьмого: пока доедет, пока его погрузит… Клиент примерно знает, во сколько он освободится, и сообщает нам заранее, чтобы можно было составить оптимальный маршрут для водителя на каждый день.

Многих инвалидов сопровождают соцработники, супруги, дети или даже друзья, соседи. Но ведь всякое случается…

- Наши водители, конечно, помогут погрузить в машину колясочника. В отдельных случаях бывает такое: например, мне звонит женщина, предупреждает, что завтра у нее не будет сопровождения, и просит меня, чтобы я передала водителю просьбу докатить ее до кабинета врача. Я смотрю, если у водителя нет следующей срочной заявки, в таких случаях, конечно, мы входим в положение.

Содержать можем, купить - нет

Едва возникнув, инватакси Тобыла работало по государственному соцзаказу, а два года назад дело пошло в рамках госзакупок по всем их правилам. То есть сколько денег выделят, на столько и накатаем.

Зимой и летом, в буран и в грязь…

- Нам нужно обновлять парк машин и их специальное оборудование, но приобрести это самостоятельно мы не в силах, - жалуется Оспанов. - Почему-то в других регионах местные власти находят такую возможность, либо изыскивают спонсоров, но только не в нашем Костанайском районе. Каждый год я обращаюсь с просьбой помочь хоть чем-то, но мне отвечают, что у них нет ни возможности, ни дарителей.

- Мы как можем содействуем ОО «Yмiт-Надежда», - комментирует руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костанайского района Сауле КАСЫМОВА. -Каждый год, а здесь решение зависит именно от нас, мы увеличиваем сумму, необходимую для обслуживания этого транспорта. Дуйсенгали Султанович дает нам заявку: необходимо столько-то на топливо, на содержание, на прочее. И его вопрос в маслихате рассматривается в первую очередь. В этом году сумма по договору на оказание услуг по перевозке лиц с инвалидностью была 19 490 000 тенге. Решением сессии районного маслихата № 289 от 4 июля 2025 года было выделено дополнительное финансирование - 8 641 000 тенге в связи с заявленной потребность ОО «Үміт-Надежда». А вот приобрести транспорт мы не можем. Нет такой статьи расходов, чтобы мы, как исполнительный орган, приобрели и им передали или же содержали сами. Конечно, мы вместе с акимом района ищем меценатов.

Лавируют-лавируют… а вылавируют ли?

- Не забывайте, - предупреждает депутат Костанайского областного маслихата Аруна ЖАКСАГУЛОВА (она тоже инвалид-колясочник), -что в этой ситуации понятие «желающий пользоваться услугами» теряет смысл: представьте только, что у многих пользователей инватакси нет никакой альтернативы! Они не существуют отдельно от коляски, без нее не могут ни интегрироваться в общество, ни работать.

Список диагнозов для пользования инватакси расширен в этом году

Можно добавить, что иногда речь идет даже не об интеграции-социализации, а напрямую - о жизни. К примеру, если пациенту с острой или терминальной хронической почечной недостаточностью не произвести вовремя процедуру гемодиализа, то ближайшие последствия опишет любой медицинский справочник: отравление организма - уремическая кома - сердечная недостаточность - нарушения работы нервной системы - смерть.

- Раньше при поликлиниках или центрах, где обслуживались гемодиализники, был свой транспорт, они как-то арендовали, но сейчас по новым нормам отказались, и приходится этим заниматься нам, - информирует Дуйсенгали Султанович. - А что делать? И привозим, и ждем, и забираем.

- Мне лично иной раз хотелось бы больше поездок, но водителей на всех не хватает, - признается чемпион мира Андрей Зелевский. - Они и так лавируют целыми днями как могут. И устают. А потому дай им бог здоровья.

Кому полагается инватакси?

В редакцию «НГ» обратился житель Тобыла Юрий ЛЕОНОВ. 77-летний пенсионер уже 15 лет как на коляске, но по какой-то причине Юрий Николаевич совершенно не был в курсе, что услуга доставки лиц с ограниченными возможностями в его Костанайском районе давно существует, пусть и со всеми описанными выше проблемами.

«Без помощи двух мужчин я не могу даже спускаться на землю перед домом, чтобы подышать свежим воздухом», - пишет Леонов.

Пресс-служба акимата охотно предоставила «НГ» информацию о том, какие категории граждан имеют право бесплатно пользоваться таким специализированным транспортом.

Чтобы подать заявку, следует обратиться к диспетчеру по номеру +7-747-270-10-68, а потом прийти по адресу г. Тобыл, ул. Тауелсиздик, 70.

Далее нужно представить заявление в произвольной форме, копию документа, удостоверяющего личность, заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у и копию справки об инвалидности.

Кстати, в этом году расширили список диагнозов, которые дают право пользоваться инватакси. Список этот длинный, в частности в нем: аутизм, юношеский остеохондроз бедра и таза, болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59, врожденный сколиоз, последствия травм головы Т90, хроническая почечная недостаточность 4-й степени, кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха Н90, злокачественные новообразования, дистония G24, наследственная атаксия G11, спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы G12, первичные поражения мышц G71, рассеянный склероз G35, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы G60-G64, последствия травм нижних конечностей T93, болезни нервной системы G00-G99, эпилепсия G40, церебральный паралич G80.

Полностью список диагнозов также можно изучить в организации инватакси Костанайского района.

Фото Айгерим ОРМАНБЕКОВОЙ



