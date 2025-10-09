По итогам апрельского исследования уровень медианной зарплаты в Казахстане в этом году определён в размере 317 512 тенге, сообщили в Бюро национальной статистики. В прошлом году медианная зарплата в Казахстане составляла 285 677 тенге, на 11% меньше, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Медианным называется уровень зарплаты, находящийся в центре распределения размеров зарплат: половина работников получает больше этой суммы, половина – меньше.

Средняя зарплата у работников с послевузовским образованием составляла 672 493 тенге, у работников с высшим и средним образованием – 497 563 и 289 673 тенге.

Исследованием были охвачены 3,3 млн человек обоих полов, проработавших хотя бы месяц на крупных предприятиях или в отобранных для исследования субъектах среднего или малого бизнеса. Малые предприятия, занимающиеся предпринимательством, не учитывали.

"Данные о фактической заработной плате за апрель учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления", – отметили в Бюро национальной статистики.

Средняя зарплата в Казахстане в II квартале 2025 года составила 448 620 тенге.