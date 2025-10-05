Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил о внесении поправок в Закон "О статусе педагога". Изменения направлены на то, чтобы сократить бумажную работу, чётко обозначить границы ответственности и усилить защиту учителей от любого давления, передаёт Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Меньше бумажной волокиты

Как сообщил Аймагамбетов, теперь учителям не придётся дублировать документы на бумаге и в электронных системах.

- Никакого дублирования. Запрещается одновременное заполнение бумажных и электронных отчётов. Если документ в цифре - забудьте о бумаге, - написал он.

Соцсети - только по желанию

Поправки также запрещают принуждать педагогов вести страницы в соцсетях, публиковать фото и видео с уроков.

- Хотите вести блог - пожалуйста, но только по собственному желанию. Стоп ночным чатам и бесконечным перепискам. Общение - только через официальные LMS-системы или электронную почту. Учитель не обязан быть модератором 24/7, - написал Аймагамбетов.

Чёткие границы ответственности

Законопроект закрепляет понятие "несвойственные функции" и уточняет, что педагоги не несут ответственности за поступки учеников вне школы.

- Вне школы - вне ответственности. Учитель не охранник и не детектив. Президент чётко и недвусмысленно высказался об этой проблеме, - подчеркнул глава Минпросвещения.

Договор между школой и семьёй

Поправки также усиливают правовой статус договора между школой, учениками и родителями.

- Закон прямо обязывает всех сторон выполнять условия договора. Воспитание - общая задача, и нельзя, чтобы вся нагрузка ложилась только на учителей, - отметил Аймагамбетов.

Защита педагогов и усиление наказаний

Согласно проекту, планируется увеличить штрафы за нарушение законодательства о статусе педагога, а также ввести гарантии защиты от физического и психологического давления.

- Насилию - нет. Вводятся чёткие механизмы защиты педагогов от всех форм давления, - добавил Аймагамбетов.

Асхат Аймагамбетов уточнил, что пакет поправок уже направлен на рассмотрение в правительство Казахстана.

Напомним, в августе этого года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в закон о статусе педагога для защиты прав учителей. Глава государства отметил, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности.

Ранее "НГ" также сообщала, что Токаев предложил создать в Казахстане университет ИИ.