В Алматы в воинской части пограничных служб скоропостижно скончался военнослужащий, призванный в армию неделю назад. О смерти родные узнали утром 5 октября, передаёт Tengrinews.kz.

Нурасыл Бексултан. Фото предоставлены родственниками

По словам близких, Нурасыл Бексултан был призван на срочную воинскую службу 27 сентября 2025 года и проходил службу в Карасайской пограничной части. Спустя неделю парня не стало.

- Мы не хотели отпускать его - сердце подсказывало тревогу. Но Нурасыл с гордостью говорил, что хочет служить Родине, выполнить свой гражданский долг. Он верил, что служба в армии - это честь и ответственность перед своей страной, - говорят родные парня.

Предварительно причиной смерти, по словам родных, назвали менингит, однако семья сомневается: ещё неделю назад Нурасыл был совершенно здоров, и им не сообщали о болезни.

- С утра мы не можем увидеть тело. Нас отправляют из одного места в другое, - говорит тётя парня в беседе с корреспондентом.

Родные просят провести объективное и всестороннее расследование, установить все обстоятельства и принять необходимые меры.

- Нурасыл был добрым, чистосердечным, честным и очень светлым человеком. Он верил в справедливость и любил жизнь. Его смерть стала для нас непоправимой утратой, - говорят родственники.

Редакция Tengrinews.kz запросила комментарии в Министерстве обороны, КНБ и пресс-службе Комитета пограничных войск ожидает ответа.

Ранее в Мангистауской области погиб военнослужащий Динмухамед, который ушёл в армию вслед за братом-близнецом. Сначала они служили в одной воинской части, но затем один из них был переведён в другую.

17 сентября этого года семья получила страшное известие: Динмухамеда больше нет. По предварительной версии, солдат совершил суицид. Однако родственники в эту версию не верят.

Позже заместитель министра обороны Серик Борамбаев прокомментировал гибель 19-летнего Динмухамеда. Он заявил, что братьев не разлучали - они были призваны в разное время из разных населённых пунктов.

Ранее "НГ" также сообщала о том, как изменились правила призыва в сентябре.