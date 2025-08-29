Призывать в армию в Казахстане будут по-новому. С сентября SMS-сообщения приравняют к традиционны повесткам. Как это будет работать, рассказали в Министерстве обороны, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что будет в SMS

Потенциальные призывники будут получать SMS-повестки заранее - за 3 дня до назначенной даты. В них будет уведомление о том, что призывник должен явиться в военкомат по указанному адресу для прохождения медосмотра. После медосмотра призывная комиссия принимает решение. Также SMS-уведомление могут отправить в кабинет пользователя на портале eGov.

"Что, если у меня несколько номеров?"

Как сообщили в Минобороны, если на казахстанца зарегистрированы несколько абонентских номеров, SMS отправят на каждый из них. Так он точно не пропустит повестку.

"Если нет данных о номере мобильного телефона (в том числе зарегистрированного на портале eGov), повестка вручается на бумаге лично под роспись либо направляется почтой по адресу регистрации, месту временного проживания или работы", - говорится в ответе Минобороны на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Вручить бумажную повестку могут сотрудники военкомата, руководитель организации или почтовый курьер.

В Минобороны также подчеркнули, что не планируют отказываться от бумажных повесток после появления электронных.

Когда заработают новые правила

В июле Президент подписал поправки по вопросам воинской службы. Они вступают в силу через 60 дней, то есть 16 сентября этого года. После этой даты казахстанские призывники начнут получать SMS-повестки.

Осенний призыв в Казахстане

В этом году осенний призыв пройдёт с 1 сентября по 31 декабря. Ранее он стартовал 1 октября, но Минобороны разработало новые правила.