О том, что пассажиры в Рудном вынуждены дожидаться автобуса № 120 в кромешной темноте, «НГ» рассказывала 21 сентября. Уже на следующий день уличное освещение починили. Об этом сообщил руководитель рудненского отдела ЖКХ Юрий ИТЕМГЕНОВ в ответе на запрос редакции. И даже приложил подтверждающие фотографии.

- Согласно предоставленного ответа подрядной организации, работы по ремонту уличного освещения в районе автовокзала выполнены 22.09.2025 года, - написал Итемгенов. - Также рассматривается вопрос установки дополнительно двух светильников.

В комментариях на нашей странице в Instagram пассажиры жаловались, что проблемы не только с освещением, но и с благоустройством территории остановочного павильона.

- Условия никаких, стой в дождь и не спрячешься, - отмечала наша подписчица под ником kuralaisatubaldina, - остановка с прошлого века страшна, скамейки на уровне земли.

Как оказалось, сама остановка возле автовокзала бесхозная.

- На сегодня сведений о собственнике не имеется, - сообщил Итемгенов. - В связи с этим отдел ЖКХ направит письмо в отдел по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Правительство для граждан» в Рудном. Будем просить поставить остановку на учет, как бесхозяйное имущество.

Фото предоставлено отделом ЖКХ акимата Рудного





