После домашнего противостояния с «Атырау», ставшего центральным в предыдущих турах чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026, вернувшийся в тройку лидеров «Аят» отправился в гости к «Актобе».

Опасный момент у ворот «Аята» / Фото instagram.com/mfcaktobe

Актобинцы в турнирной таблице располагались сразу за рудничанами, отставая всего на два очка и имея два матча в запасе. А матчи между этими командами вновь стали центральными в 15 и 16 турах.

В первом поединке, прошедшим на паркете спортивного комплекса «Коныс», первый тайм результата не принес. А на первой же минуте второй половины встречи нападающий «Актобе» Нурхан Байзаков точным ударом с линии штрафной площади открыл счет. Однако через три минуты Жеже, уйдя на правом фланге от нападающего хозяев Турехана Досова, неотразимо пробил с острого угла в ближний угол ворот - 1:1.

Как и матчи с «Атырау», поединок получился богатым на фолы. И на 28-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Однако защищавший ворота «Аята» 21-летний Рауан Сисенгалиев, являющийся воспитанником актюбинского футзала, отбил мяч после удара Альберта Акбаликова. На последних минутах матча игроки обеих команд совершили по пять фолов за второй тайм, но дело до десятиметровых штрафных ударов не дошло, и счет больше не изменился - 1:1.

В повторном поединке счет открыли гости. В составе «Аята» на 12-й минуте после розыгрыша штрафного удара отличился защитник Ерсултан Сагындыков. Но буквально через минуту нападающий «Актобе» Нурканат Бактияров сравнял счет. А за полторы минуты до окончания первого тайма Акбаликов головой отправил второй мяч в ворота гостей, выведя хозяев вперед. Он же за две секунда до перерыва дальним ударом поразил пустые ворота «Аята», увеличив разницу в счете до двух мячей - 3:1.

Этот счет сохранялся больше половины второго тайма. А на 33-й минуте после паса справа защитника рудничан Калдыбека Орынбаева нападающий гостей Андрей Графский ударом в касание сократил разрыв в счете, вернув интригу в матч.

Борьбу за мяч ведет Заур Гайдаржи / Фото instagram.com/mfcaktobe

Однако нападающий «Актобе» Асхат Кульбаев через три минуты восстановил преимущество своего клуба в два мяча. За семь секунд до окончания поединка молодой нападающий «Аята» Заур Гайдаржи сделал счет 4:3, но времени для того, чтобы спасти матч, у рудничан уже не хватило.

Переиграв «Аят» во второй встрече, «Актобе» сумел обойти рудничан в турнирной таблице. Однако обе эти команды обошел «Атырау», который на своем паркете дважды обыграл «Тулпар» - 4:1 и 4:3. Лидер же чемпионата «Семей» дома дважды разгромил «Жетысу» - 11:3 и 8:2. А занимающий второе место «Кайрат» более скромно выиграл оба матча в Алматы у «Байтерека» - 4:2 и 3:1.

Осталась в зоне плей-офф «Астана», но при этом опустилась на восьмое место, уступив в гостях «Караганде» - 1:6 и 1:7, обошедшей ее на одну строчку и впервые поднявшейся в эту зону. Причем второй карагандинский клуб «Тулпар» после двух поражений выпал из нее. Также впервые в зону плей-офф вошел и «Каспий», поднявшийся на шестое место после двух домашних побед с одинаковым счетом 4:1 над «Шымкентом».

В следующих турах «Аят» 29 и 30 ноября будет принимать на своем паркете «Караганду».

А перед этими турами 24 ноября две казахстанские команды проведут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. «Семей» дома примет клуб из Польши «Пьяст Гливице», а «Кайрат» сыграет в гостях с «Андерлехтом» из Бельгии.