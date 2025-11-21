В казахстанских больницах есть дополнительные 2000 мест на случай вспышки ОРВИ и гриппа. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

На фоне эпидемиологической ситуации в Астане министр побывала в одной из инфекционных больниц и ознакомилась с запасом лекарств, свободных мест и изделий медицинского назначения. В столице, по её словам, уже развернули 250 коек для больных гриппом и ОРВИ. В резерве есть ещё 80 коек.

- Дополнительно (по Казахстану - прим.) мы 2 тысячи коек в резерве держим, при необходимости готовы развернуть. По Астане уже порядка 250 коек развернули, ещё 80 коек есть в резерве. Усилили работу в первичном звене, разъяснительную работу, - рассказала министр в кулуарах Сената.

Ранее Акмарал Альназарова сообщила, что накануне в аптеки Астаны завезли более 60 тысяч единиц противовирусных препаратов, поэтому дефицита лекарств сейчас нет.

По данным Минздрава, с начала эпидемиологического сезона - с 1 сентября 2025 года - в стране зарегистрировано 1 461 819 случаев ОРВИ. Среди заболевших 963 847 детей до 14 лет - это почти 66 процентов всех случаев.

С начала сезона подтверждено 590 случаев гриппа, из них 587 - тип A (H3N2), известный как гонконгский грипп. Этот вирус циркулирует в Казахстане с 2001 года. Также выявлены единичные случаи типа A (H1N1).

Напомним, недавно "НГ" сообщала, что в Костанайской области школы переводят на дистанционное обучение по классам.