С начала эпидсезона, то есть с 1 октября, в регионе зарегистрировано более 36 тыс. случаев ОРВИ. За последнюю неделю темпы роста заболеваемости простудными инфекциями выросли в 1,4 раза. Тем не менее, полный переход классов и школ на дистанционное обучение возможен только по постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан.

Сейчас эти вопросы решаются на местах: если число заболевших в классе (группе) превышает 20-30%, школа или колледж самостоятельно издаёт приказ о переходе их на дистант. На 19 ноября в регионе уже 168 таких классов с контингентом 6 612 учащихся. Ситуация, говорят специалисты управления образования, постоянно меняется.

В поликлиниках, аптеках и чатах

В поликлинике №5, что на бывшей Уральской – почти пустой ресепшн, в коридорах редкие пациенты. Мы пришли специально после десяти, чтобы не выдать за экстренный наплыв посетителей обычный утренний час пик.

В первой поликлинике, куда направились следом, напротив, небольшое столпотворение. В масках меньше 20% посетителей, а многие из тех, кто всё же решил вести себя в соответствии с местом и ситуацией, опускают её ниже носа, а то и подбородка. Наша любимая бестолковая показуха – мол, главное же, что она есть.

- А ацетилсалицилки нет уже месяц, - говорят в здешней аптеке, - возьмите вот парацетамол.

- У нас простой аспирин больше месяца назад кончился, - заверяют в аптеке на углу Майлина и Аль-Фараби.

Я возвращаюсь в редакцию, которая кашлем сотрудников из разных углов также смахивает на очередь к терапевту, и читаю по WhatsApp ещё несколько историй от читателей:

- У меня дочь шестнадцати лет две недели лежала с температурой, в колледж не ходила, а поставили обычную простуду! - сетует жительница Костаная Олеся.

- В родительских чатах учительницу спрашивают: «Скажите, есть ли вероятность, что детей отправят на дистант, учитывая, что очень много учеников болеет? Честно говоря, не хочется отправлять ребёнка в школу в такой ситуации». Классный руководитель отвечает: «Ничего не могу сказать. Скорее всего, нет», - пишет Маргарита, - а у моего ребёнка из 30 детей в классе болеют 12.

- А у нас в школе №2 учитель, напротив, написала в чате: «Родители, на дистанционное обучение переводятся физкультура, труд, музыка, рисование», - прислала на редакционный телефон сообщение родительница первоклассника.

Что такое? Осень?

Но почему осень – излюбленное время наплыва всех этих простудных «гостей»? Ведь не самый же холодный сезон, казалось бы. Тут расклад такой: 1) Вирусы лучше выживают и распространяются при определённых условиях влажности и температуры. Оптимальной средой для них оказывается прохладная погода с умеренной влажностью, характерная для осени.

2) Осенью люди начинают проводить больше времени в закрытых помещениях - домах, офисах, на учёбе. Это приводит к увеличению плотности контактов, а чем это заканчивается, известно.

3) Летом наша иммунная система получает мощную подзарядку благодаря обилию солнечного света и витамина D, который вырабатывается под воздействием ультрафиолета. Осенью же уровень витамина D в организме снижается – и иммунный ответ ниже. Кроме того, после летнего сезона отдыха организм испытывает естественный спад энергии – и берегитесь, защитные функции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество атак простудными инфекциями в регионе увеличилась в 1,2 раза, что, по словам руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ермухамбета ДАУЛЕТБАЕВА, соответствует общим закономерностям сезонного подъёма:

- На территории области подтверждено 18 случаев гриппа H3N2 типа A, из них 12 – среди детей до 14 лет. За последнюю отчётную неделю зарегистрировано 7 336 случаев ОРВИ, что в 1,4 раза превышает уровень предыдущей недели. Несмотря на рост, эпидемиологическая ситуация остаётся сезонной, прогнозируемой и контролируемой. В структуре выявленных случаев заболевания преобладают риновирусы (68%), вирусы парагриппа (18%), бокавирус (18%) и аденовирус (6,6%). У нас уже привито 77 тыс. человек населения. Это дети из детских домов, лица с хроническими заболеваниями, беременные, медицинские работники – это за счёт бюджета. За счёт работодателей вакцинировано 2 587 человек. Пик заболеваемости ОРВИ приходится, как правило, на январь-февраль, но в этом году он сдвинется на более ранние сроки.

Думайте сами. Дистант? Вы сами

Специалисты от образования признают, что за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в школах и колледжах области обострилась. Тем не менее, полный переход региона на дистанционное обучение возможен только по постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан в случаях, подобных пандемии 2020 года.

- Руководителям организаций образования необходимо проводить ежедневный мониторинг посещаемости среди учащихся и сотрудников с выявлением причины отсутствия и информированием медицинских организаций, - заявляет замруководителя областного управления образования Данагуль СЮНДИКОВА, - а также организовать своевременное отстранение от учебных занятий детей с признаками ОРВИ, гриппа или COVID-19. Каждая школа или колледж в период подъёма заболеваемости должны руководствоваться следующими нормами: при регистрации в течение одного инкубационного периода от 20 до 30% заболевших от численного состава одного класса или группы отменяется кабинетная система обучения и запрещается приём новых детей в эти классы или группы в течение 10 календарных дней. В случаях, когда число заболевших превышает указанные нормы, школа или колледж самостоятельно издаёт приказ о переходе класса или группы на дистанционное обучение.

По данным на 19 ноября, в области полностью перешли на дистанционный формат Силантьевскеая средняя школа (Алтынсаринский район), а также отдельные классы в 10 школах Костанайского района. Всего на онлайн-обучении находится 168 классов с контингентом 6 612 школьников. Ситуация, подчеркнула Сюндикова, постоянно меняется, но принцип неизменен: вопрос перевода классов и школ на дистант решается на местах.

Специалисты в один голос согласны с тем, что лучший способ обуздания заразы – вакцинация, личная гигиена, физическая активность и ответственное отношение к здоровью, собственному и окружающих. Кстати, все пятеро медиков и педагогов явились на брифинг без масок. Добавлю справедливости ради, что представители масс-медиа также проигнорировали эти средства защиты.

Фото автора