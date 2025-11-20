17 ноября читатели прислали «НГ» видеоролик, который активно распространялся в соцсетях и мессенджерах. На кадрах авторы сообщали о ДТП, произошедшем якобы по вине водителя фуры на трассе М-36 «Алматы-Екатеринбург» недалеко от Карабалыка. По их словам, водитель грузовика остановил транспорт без включённой аварийной сигнализации и габаритных огней. Точная дата происшествия в ролике не указывалась.

Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, ДТП произошло 16 ноября на 460-м километре автодороги КАЗ-03 (бывш. трасса М-36 "Алматы-Екатеринбург" - "НГ"), недалеко от с. Александрополь в Федоровском районе. Установлено, что водитель грузового автомобиля DAF оставил транспортное средство на проезжей части, нарушая ПДД, что создало препятствие для других участников движения.

Авторы видео показали, что водитель фуры сидел с закрытыми глазами и не просыпался

- Как рассказал водитель фуры полицейским, его автомобиль был неисправен, о чем он сообщил своему начальнику. Договорились, что оставит автомобиль на обочине до утра, что он и сделал. Так как знака аварийной остановки с собой у него не было, он поставил возле автомобиля баклашку с водой, - пояснили в полиции. - Полицейские обнаружили, что водитель находился в средней степени алкогольного опьянения. Он пояснил, что перед тем как уснуть, выпил 3 банки пива. Но пил, когда уже остановился. Доказательств, что он выпивал во время движения автомобиля, у полиции нет.

Избегая столкновения с припаркованной фурой, водитель автомобиля ГАЗ с прицепом съехал в кювет и опрокинулся. Машина и перевозимый груз получили повреждения.

- Согласно ПДД, водитель обязан выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и метеоусловия, видимость и ситуацию на дороге - чтобы иметь возможность вовремя среагировать и предотвратить ДТП, - отметили в полиции.

Авторы видео утверждают, что водитель фуры не включил габаритные огни, хотя видно, что они включены



Полицейские возбудили два административных производства:

Водитель DAF привлечён к ответственности по ч. 3 ст. 597 КоАП РК "Нарушение правил остановки или стоянки, повлекшее создание препятствий для движения".

Водитель ГАЗ - по ч.1 ст. 610 КоАП РК "Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов или иного имущества".

