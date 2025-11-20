Домашнюю серию игр ХХХIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги БК «Тобол» продолжил матчами с «Барсами Атырау».

Атакует «Тобол»: с мячом Дарим Султанов / Фото nbf.kz

Для костанайского клуба это было завершавшее первый круг регулярного чемпионата противостояние с уже четвертым соперником. К сожалению, поединки с первыми тремя побед «Тоболу» пока не принесли. Но команда, начало сезона проводящая в основном молодыми игроками, от игры к игре становится более сплоченнее, набираясь такого необходимого опыта.

По-прежнему не смог помочь команде в играх восстанавливающийся после травмы Антон Быков, присутствующий на всех тренировках, поддерживающий молодежь и помогающий пока советами.

На паркет спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» в стартовой пятерке «Тобола» вышли Адиль Султанов, Павел Ильин, Шаим Куанов, Адильбек Битенов и Рустам Валиев. Но на третьей минуте встречи капитан команды Куанов, только восстановившийся после травмы руки и сыгравший оба предыдущих матча с «Каспием», получил травму колена и был вынужден покинуть площадку при счете 5:7. Будем надеяться, что эта травма окажется не тяжелой и капитан быстро вернется в строй.

В первой четверти «Тобол» уступил девять очков - 16:25, но во второй десятиминутке сыграл на равных с опытными атыраусцами, сохранив это отставание и к большому перерыву - 34:43.

Такое же положение дел сохранялось и до экватора третьего игрового отрезка - 46:54, но затем атыраусцы стали постепенно наращивать свой отрыв, и отставание «Тобола» достигло перед заключительной четвертью 16 очков - 50:66.

В четвертой четверти опыт взял верх над молодостью, и «Тобол» в итоге уступил в матче - 60:87 (16:25, 18:18, 16:23, 10:21).

Самым результативным в составе костанайского клуба стал Павел Ильин, набравший 28 очков. По 9 очков набрали Дарим Султанов и Михаил Сыч. На счету Адильбека Битенова - 4 очка, по 3 - у Адиля Султанова и Рамиля Уразбаева и по 2 - у Ильи Сотникова и Рустама Валиева.

Адильбек Битенов против защитника «Барсов Атырау» Богдана Рабченюка / Фото nbf.kz

В повторном поединке Куанова в стартовой пятерке заменил Тимур Валиев, а первые три минуты встречи повторили этот же отрезок в первой игре - 5:7. Однако к концу четверти «Тобол» уступал меньше, чем днем ранее, - 12:17.

Но с середины второй четверти гости стали наращивать свой отрыв, и на большой перерыв «Тобол» ушел с отставанием в 20 очков - 19:39.

Первая после перерыва четверть стала самой результативной для обеих команд, но все же больше в этой «перестрелке» преуспели «Барсы Атарау», и перед заключительным игровым отрезком хозяева уступали почти три десятка очко - 41:70.

Баскетболисты «Тобола» не сложили рук в четвертой четверти, и к ее середине немного сократили отставание - 52:76. А вот в концовке матча броски у костанайских баскетболистов откровенно не пошли. В последние пять минут встречи лишь один бросок с игры достиг цели, да еще пару очков удалось заработать на реализации штрафных бросков, и «Тобол» проиграл восьмой матч подряд - 56:86 (12:17, 7:22, 22:31, 15:16)

Лучшим игроком в этой встреч в составе «Тобола» стал Дарим Султанов, набравший 15 очков. Также результативными действиями отметились Рустам Валиев - 14 очков, Адиль Султанов - 12, Павел Ильин и Адильбек Битенов - по 6 и Тимур Валиев - 3.

Второй круг регулярного чемпионата «Тобол» начнет с БК «Алматинский Легион», матчи с которым также пройдут в Костанае 27 и 28 ноября.