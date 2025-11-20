В Мажилисе предложили ввести сокращённый рабочий день для родителей, которые воспитывают маленьких детей, на один час, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Подробности

С инициативой выступила депутат Каракат Абден на пленаром заседании Мажилиса во время обсуждения поправок в Трудовой кодекс.

"Дополнительный час, который мать или отец могут провести рядом со своим ребёнком, – это инвестиция в его будущее, устойчивость семьи, стабильность общества, возможность родителя элементарно вовремя забрать ребёнка из детского сада. Уделить больше внимания его воспитанию и здоровью", – сказала она.

По её словам, она ранее уже поднимала этот вопрос на уровне правительства, но решения до сих пор нет.

Она попросила уполномоченные органы и коллег-депутатов учесть этот вопрос во 2-м чтении при работе над законом.

Про мировой опыт

Депутат отмечает, что во многих развитых странах для родителей маленьких детей давно действуют сокращённые рабочий день или неделя, и эта практика признана эффективной и научно обоснованной.

"Это рассматривается не как бонус или преференция, а как часть государственной стратегии по укреплению семьи. Речь не идёт о дополнительных бюджетных затратах. Речь идёт об элементарной взаимозаменяемости. Которую легко можно регламентировать в трудовом законодательстве", – сообщила Абден.

Год назад депутат Каракат Абден уже предлагала сократить рабочий день для женщин, ориентируясь на опыт скандинавских стран, а также продлить оплачиваемый декретный отпуск до двух лет.