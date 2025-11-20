Это значит, что в ближайшие годы территория, занятая мусором вблизи Костаная, расширяться не будет. И это безусловно хорошая новость. Полигон в окрестностях областного центра занимает и так внушительную площадь - 30,9 га. С начала эксплуатации в 1999 году там захоронено 1 381 831 т отходов при проектной мощности 1 616 983 т. В последние годы тема того, что скоро это хранилище отходов исчерпает себя, звучала как актуальная для растущего города.

Но ТОО «Тазалык 2012», в доверительном управлении которого находится «Северный», произвело топосъемку и обнаружило на действующем полигоне два свободных участка (вместе 12 га). На них до 2033 года планируется захоронить 426 143 т.

Чтобы ввести эту территорию в производственный оборот, копания обязана заказать для предъявления экологам проект оценки будущего вредного воздействия этого объекта на окружающую среду. Что и было сделано.

Слушания состоялись на предприятии в режиме zoom-конференции. Вопросы на них задавали только журналисты.

Самый интересный момент - это планируемое снижение количества загрязняющих выбросов. Справочно: предприятие сегодня имеет 5 источников эмиссии, которые выбрасывают 12 наименований загрязняющих веществ. Но, как прозвучало в докладе специалиста ТОО «Эко-Консалтинг» Евгения РЕЗНИКОВА, если в 2026 году валовой объем выбросов составит 4 709 т, то к 2033 году количество их снизится до 4 021 т. За счет чего?

Оказалось, что закончился нормативный срок «полного сбраживания органической части биоразлагаемых отходов» - 22 года, то есть они больше не источают биогаз. А также учтено то, что сейчас утилизация таких отходов в их первозданном виде вообще не практикуется.

- Для снижения образования и выбросов метана предусмотрена обязательная сортировка отходов и недопущение захоронения биоразлагаемых отходов, - информировал об экологической программе предприятия Резников, - предусматривается организация площадок для складирования отсортированных отходов, также имеется компостная яма для пищевых отходов... Для предупреждения смешивания яма имеет 2 участка складирования.

Сортировка ручная: на полигоне есть линия производительностью 100 тыс т в год, 20,5 т в час. Причем давно. Но много лет она простаивала, компания не могла найти работников туда. Даже когда стала предлагать зарплату более 300 тыс. тенге. Пришлось получить квоту на привлечение иностранной рабочей силы.

Сейчас, по словам директора ТОО Марии НЕФЕДОВОЙ, 8 человек на сортировке работают и 12 проходят обучение.

Журналисты интересовались, могут ли быть введены во вторичный оборот земли полигона, прошедшие рекультивацию, есть ли еще на примете у ТОО свободные участки на «Северном» и все-таки через какое время придется отводить новые земли под мусор.

- Рекультивированные участки закрываются для захоронения отходов навсегда, - пояснила Нефедова. - Мы регулярно проводим мониторинг полигона и, возможно, дополнительные участки будут изысканы. Но дело не только в том, что будут просто найдены свободные пятна. Процесс захоронения модернизируется. Как было раньше - копали яму, туда все скидывали, сверху насыпали слой инертного материала - так не будет. Мы изучаем опыт других регионов, других стран, осваиваем разные техники захоронения отходов, от этого тоже зависит срок службы полигона.

По ее мнению, уж десять лет «Северный» еще точно сможет действовать.

Фото автора