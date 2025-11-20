В Казахстане появится новый формат Единого национального тестирования (ЕНТ). Абитуриенты смогут выбирать, сдавать ли традиционный тест или новый, который будут признавать за рубежом, передаёт корреспондент Tengri Education.

Фото: instagram.com/testcenterkz

Как рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, в Казахстане разработают тест, который позволит нашим абитуриентам поступить в любой вуз мира. Сейчас проект на стадии разработки. Министр предупредил, что он долгосрочный, поэтому и сегодня, и в 2026 году казахстанским родителям и школьникам "не о чем переживать".

"Наши тестологи хотят, чтобы это был универсально признаваемый тест для поступления в высшее учебное заведение. По нашему предварительному плану мы где-то ещё год, как минимум, будем разрабатывать этот новый тест. И будем предлагать тем нашим абитуриентам, кто сдает ЕНТ, выбор. Вы можете сдать традиционный ЕНТ и поступать в университеты Казахстана. Можете сдать новый тест, который ещё разрабатывается. Это, я думаю, как минимум в 2027 году начнётся только. С этим новым тестом вы можете поступать в любые зарубежные университеты и в те филиалы, которые на территории Казахстана открылись", – рассказал Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса.

Для осуществления этого плана казахстанские специалисты пройдут обучение в штаб-квартире Educational Testing Service (ETS).

Справка: Educational Testing Service (ETS) — это ведущая некоммерческая организация, специализирующаяся на разработке и проведении стандартизированных тестов и оценок для образования и профессионального роста. Компания основана более 75 лет назад, ETS фокусируется на продвижении науки измерений для стимулирования человеческого прогресса, помогая учащимся, лидерам и организациям строить лучшее будущее через точные оценки.

По словам Нурбека, сегодня некоторые зарубежные вузы "не доверяют" казахстанскому ЕНТ. Поэтому необходим международный тест, результаты которого будут признавать в учебных заведениях других стран.

"Всё будет сделано поэтапно, с учётом интересов абитуриентов, родителей, школ. Никаких переживаний не должно быть, это слишком ответственный проект, к нему мы очень щепетильно готовимся. Целый год подготовка была, вот сейчас будет целый год на разработку и на выбор", – добавил глава Миннауки.

Он подчеркнул, что в традиционном формате ЕНТ будут проводить до тех пор, "пока в нём не отпадёт надобность".

"Со временем, по нашему плану, если всё больше и больше студентов будут выбирать новый тест и скажут: "Ну, в принципе, мне уже этот ЕНТ и не нужен" (необходимость в нём может отпасть. – Прим.). И есть методологическая одна особенность, очень важная. Если ЕНТ оценивает сугубо те знания, которые в формате школьной программы были предоставлены нашим выпускникам и абитуриентам, то новый тест будет иметь дополнительный компонент, который оценивает так называемые жизненные науки", – сказал Саясат Нурбек.

По словам министра, международный тест будет оценивать не только уровень знаний, который школьник "зазубрил" за время обучения, но и его социальную активность, логическое и критическое мышление, функциональную грамотность.