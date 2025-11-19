Как в Казахстане планируют бороться с ростом цен на продукты, не входящие в перечень социально значимых, рассказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. В стране часто употребляют 29 видов продовольственных товаров, тогда как лишь 19 входит в СЗПТ, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Накануне он поручил регулировать цены не только на СЗПТ, но и на остальные продукты.

"У нас нет сейчас возможности регулировать не социально значимые продовольственные товары. Но там есть огурцы, помидоры, на которые сейчас растут цены. Поэтому я дал поручение провести тщательный анализ, если нужно ввести ещё пять продуктов в список СЗПТ. Среди них в том числе другие части мяса говядины, конины. Сначала нам надо проработать. Только если мы включим их в этот перечень, у нас будет возможность их жёстко контролировать", – сказал Жумангарин.

Он подчеркнул, что вопрос ещё не решён и требует изучения, поскольку напрямую затронет предпринимателей.

По словам вице-премьера, в стране часто употребляют 29 видов продовольственных товаров, тогда как лишь 19 входит в СЗПТ. В целом в продовольственной корзине насчитывается около 160 видов товаров.

"Сейчас в основном растут (цены на. – Авт.) продовольственные товары не из СЗПТ. СЗПТ не растёт. В прошлом месяце вообще не рос, а в этом месяце – 0,1% за две недели. Я думаю, что СЗПТ не будет так расти, потому что мы его контролируем. Там есть возможность контролировать торговую надбавку, жёсткие достаточно ограничения. Но сейчас растут цены на помидоры, огурцы, различные виды мяса, которые в СЗПТ не входят. Гречка растёт (в цене. – Авт.) сильно, хотя она сильно широкого применения не находит, но тем не менее как товар она растёт достаточно сильно. Поэтому мы изучаем вопрос, каким это образом можно или нельзя сделать. Нужно это делать, не нужно. Временно либо постоянно", – добавил Жумангарин.

Этим вопросом занимается Министерство торговли и интеграции, заключил он.