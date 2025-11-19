По прогнозам синоптиков, в четверг, 20 ноября, ночью на западе и севере области, а днём повсеместно ожидаются снег и дождь. Непогода будет сопровождаться низовой метелью и гололёдом. В пятницу, 21 ноября, ночью вновь снег с дождём, днём переходящий в дождь, низовая метель, гололёд.

Фото Андрея СКИБЫ

В субботу, 22 ноября, смешанные осадки и гололёд ожидаются на севере и западе области. Кроме того, в ближайшие трое суток в ночные и утренние часы на западе, севере и востоке будет туман.

В Костанае все три дня - осадки, гололёд, туман, низовая метель.

- В четверг по области ночью ожидаем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днём термометры покажут 0…+5 °С, на юге +8 °С. В пятницу ночью будет -3…-8 °С, днём -3…+2 °С, на юге +5 °С. В субботу ночью столбики термометров опустятся до 5-10 градусов ниже нуля, днём будет +3…+8 °С, на юге +11 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0…+2 °С, днём +3…+5 °С. В пятницу: ночью -3…-5 °С, днём 0…+2 °С. В субботу: ночью -5…-7 °С, днём +3…+5 °С.

Ветер в четверг ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на востоке. В пятницу северо-западный ветер с усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке. В субботу вновь вернётся юго-западный ветер, усиления до 15-20 м/с прогнозируются на западе и севере.