Жители частного сектора в квадрате улиц Комарова, Соколовской, Строительной и Фролова сообщают, что из-за раскопок невозможно проехать на автомобиле, иногда сложно пройти пешком, а в темное время они рискуют провалиться в неосвещённый котлован, потому что на участке нет ограждения.

Реконструкция коллектора затрудняет проезд по ул. Комарова. 3 ноября 2025 год /Фото читателя



Согласно паспорту объекта, строительство должно было начаться 3 мая 2025 года и завершиться в течение трёх месяцев, то есть до 3 августа 2025 года.



Однако на сайте госзакупок указано, что договор между ГКП «Костанай Су» и ТОО «Акмолатранстехмонтаж» на 277 млн тенге был заключён ещё в 2023 году.

Заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Куанышбай АМАНКУЛОВ подтвердил в ответе на запрос "НГ", что договор был заключён 4 декабря 2023 года. Акт приёма строительной площадки подписали 3 мая 2024 года.

- Финансирование по проекту было выделено на 2024-2025 годы, подрядчик должен был завершить работы до 1 июля 2025 года, - пояснил Аманкулов. - Однако из-за неоднократного отставания от графика, а также из-за аварийного состояния существующего коллектора выполнить работы в срок подрядной организации не удалось. В случае просрочки начисляется неустойка в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств. Кроме того, в течение месяца подаётся иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником госзакупок.



В июле ГКП «Костанай-Су» выставило подрядчику неустойку на 12,9 млн тенге и подало иск в суд. 11 ноября суд отказал в признании ТОО «Акмолатранстехмонтаж» недобросовестным участником госзакупок, но стороны заключили медиативное соглашение о выплате неустойки за 2024 год.

Схема коллектора

Замруководителя отдела ЖКХ также ответил на жалобы жителей о соблюдении норм безопасности:

- Разработанный котлован ограждался сигнальными лентами. Подрядчик, имеющий лицензию I категории, обязан соблюдать СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Контроль ведёт технический надзор проекта - ТОО «Best Garant KAZ».



Завершение реконструкции коллектора планируется до конца этого года. В случае невыполнения ГКП «Костанай Су» вправе подать иск в суд на понуждение подрядчика закончить работы.



3 ноября 2025 года. Ограждений возле строительных работ по реконструкции коллектора нет /Фото читателя



В ПСД не предусмотрены средства на восстановление асфальтобетонного покрытия. Ремонт дорожного полотна на участке улицы Комарова планируется только в следующем году за счёт бюджетных средств. Подрядчик обязан сделать только первичное благоустройство.



- Выполнить планировку грунта, подсыпать разработанные участки щебёночным основанием для последующего асфальтирования, - перечислил Аманкулов.



Эти работы также планируют завершить до конца текущего года. Если сроки будут нарушены, ГКП «Костанай-Су» может подать в суд.

Фото жителей ул. Комарова