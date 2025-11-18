После незавершенной из-за аварийного отключения электроэнергии в Кокшетау гостевой серии чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 с действующим чемпионом «Горняк», согласно календарю, начал четырехматчевую серию с «Иртышом». Первые два матча прошли в Рудном.

Евгений Степанов и Оскар Юлбарисов создали опасный момент у ворот «Иртыша» / Фото pro.ligasy.kz

Павлодарцы являлись аутсайдером регулярного чемпионата, находясь на десятой строчке в турнирной таблице и набрав всего 5 очков. Правда, и рудничане были недалеко от них, занимая восьмое место с 14-ю очками, но проведя при этом на три матча больше. Хотя восьмое место - это все-таки зона плей-офф.

Перед этими матчами в составе «Горняка» произошли изменения. По соглашению обеих сторон были расторгнуты контракты с нападающими Андреем Ревацким и Матвеем Завьяловым. Их места в команде заняли игравший в прошлом сезоне в «Горняке» Данила Барабаш, выступавший до этого за белорусский ХК «Неман» из Гродно, и Максим Мозжерин, начинавший сезон в ХК «Актобе», за который он сыграл 24 матча регулярного чемпионата, набрав в них 6 (2 гола + 4 передачи) очков за результативность.

«Горняк» по-хозяйски начал встречу на льду «Горняк арены» и довольно быстро открыл счет. На 5-й минуте Мозжерин после передачи Никиты Ляпунова, проехав за воротами, попытался забросить шайбу по-бобровски, но вратарь «Иртыша» Вячеслав Нечвиенко успел среагировать. Однако первым к отбитой шайбе успел нападающий «Горняка» Дмитрий Пархоменко, добивший ее в ворота.

На 12-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Евгений Степанов, которому ассистировали Валерий Гурин и Владимир Кротов. А через три минуты отличился и Гурин при поддержке Кротова и Оскара Юлбарисова - 3:0.

До перерыва павлодарцам удалось отквитать одну шайбу. На 17-й минуте, когда в это время у «Горняка» на скамейке штрафников находился сразу два игрока - удаленные один за одним за подножки Павел Анисимов и Никита Ляпунов, защитник «Иртыша» Владимир Шлычков реализовал большинство.

На третьей минуте второго периода после передачи Степанова по левому краю и прострела Кротова четвертую шайбу в ворота гостей забросил Данила Платонов. На 29-й минуте получившего небольшую травму Владислава Нурека в воротах «Горняка» заменил Владислав Тихонов. А еще через минуту Руслан Утебаев при поддержке Барабаша и Данилы Омельковца сделал счет 5:1.

Через мгновение лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин протолкнет шайбу в ворота «Иртыша» / Фото pro.ligasy.kz

И на этом хозяева не остановились - на 36-й минуте капитан «Горняка» Оскар Юлбарисов открылся перед воротами и, получив пас из-за них от Гурина, в касание точно бросил - 6:1. А на 37-й минуте первую шайбу за рудненский клуб забросил Барабаш после передачи Утебаева. Случилось это, когда «Горняк» играл в меньшинстве после удаления Льва Крицина за игру высоко поднятой клюшкой.

Еще четыре шайбы в ворота павлодарского клуба влетели в третьем периоде. На 44-й минуте дубль оформил, реализовав большинство, Пархоменко, а результативными пасами отметились Катков и Никита Ляпунов. Менее чем через минуту второй дубль в матче записал на свой счет Степанов, отличившийся после передач Гурина и Юлбарисова.

На 48-й минуте «Горняк» был наказан за бросок Тихоновым клюшки в направление шайбы. Однако вратарь рудничан реабилитировался, отразив назначенный за это нарушение буллит, который исполнял нападающий гостей Марсель Бекбаев. И все же гости, не забросив со штрафного броска, огорчили Тихонова на этой же минуте после точного броска с игры Владислава Кладова.

На вторую пропущенную шайбу рудничане ответили голами Степанова, которому помогли оформить хет-трик Гурин и Юлбарисов, а также Гурина, которому Омельковец помог оформить дубль. И «Горняк» одержал пока самую крупную свою победу в регулярном чемпионате - 11:2 (3:1, 4:0, 4:1).

Второй матч гости начали намного активнее. На 7-й и 8-й минутах дважды огорчил Нурека оформивший дубль нападающий «Иртыша» Дмитрий Пидяшов - 0:2.

Хозяева до перерыва сумели восстановить равенство в счете, ответив на 14-й минуте голом Омельковца, которому ассистировали Руслан Саввин и Гурин, и на 15-й минуте голом Ляпунова, отличившегося после передач Ильи Горожанинова и Султанбека Рахимова.

В середине второго периода Степанов вывел «Горняк» вперед, а через четыре минуты он же, оформив дубль, упрочил преимущество своего клуба. Ассистировали ему при этих взятиях ворот Гурин - дважды, Юлбарисов и Саввин. А на 37-й минуте Степанов, Юлбарисов и Гурин, забросивший свою 16-ю шайбу, сделали счет разгромным - 5:2.

Игроки «Горняка» и «Иртыша» наблюдают за полетом шайбы / Фото pro.ligasy.kz

В середине заключительного игрового отрезка Нурека поменял в воротах «Горняка» Тихонов. А на последней минуте матча «Иртыш» получил возможность уйти от разгрома - в ворота «Горняка» был назначен буллит за удар Саввиным клюшкой выходившего один на один с вратарем нападающего гостей Арлана Акпирганова. Но, как и в первом матче, при исполнении штрафного броска победителем дуэли вышел Тихонов, не позволивший отличиться на этот раз Акпирганову.

А во время последней атаки «Горняка» после поперечных передач Степанова и Гурина броском из центра Юлбарисов за секунду до окончания матча поставил точку в матче - 6:2 (2:2, 2:0, 2:0).

После этих матчей «Горняк» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. А нападающий «Горняка» Валерий Гурин, приняв участие в 11-ти голевых атаках в двух матчах, вновь возглавил гонку бомбардиров чемпионата, набрав 40 очков (16 голов + 24 передачи). Второй показатель у Оскара Юлбарисова - 33 (12 + 21) очка.

Теперь командам предстоит провести еще два матча в Павлодаре, которые пройдут 26 и 27 ноября.