По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 ноября, осадки не ожидаются. На севере, западе и в центральной части территории области в ночные и утренние часы - туман. В среду, 19 ноября, днём на западе и севере снег и дождь, ночью и утром на севере, западе и востоке - туман.

В Костанае во вторник и среду переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 3-8 градусов мороза, на юге 0 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём термометры покажут 0…+5 °С, на юге +10 °С. В среду ночью ожидаем 0…-5 °С, на юге +3 °С. Днём +3…+8 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -4…-6 °С, днём +1…+3 °С. В среду: ночью -1…-3 °С, днём +5…+7 °С.

Во вторник и среду прогнозируется юго-западный ветер. Его скорость по области во вторник 9-14 м/с, в Костанае 5-10 м/с. В среду средняя скорость ветра по области 9-14 м/с, на севере и западе в дневное время периодические усиления до 15-20 м/с. В Костанае в среду ветер скоростью 7-12 м/с.

