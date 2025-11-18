Ветеринарные справки, позволяющие транспортировать скот и мясную продукцию, семейная пара из Аулиекольского района печатала у себя дома на цветном принтере. Как установило расследование, "бизнес" по продаже поддельных справок работал с декабря 2024 по август 2025 года.

Иллюстративное фото freepik.com

- Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу по факту подделки ветеринарных справок и дальнейшего их сбыта, - сообщает пресс-служба ведомства. - Их деяния квалифицированы по ст. 385 ч. 2 Уголовного кодекса, а именно подделка и сбыт официального документа, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору.

Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Аулиекольский районный суд.