Соревнования прошли в Лутраки, в 84 км от Афин. Участие в чемпионате мира, прошедшем под эгидой UWW (United World Wrestling), приняли более 20 стран, боролись как юные спортсмены, так и опытные мастера. В первые дни выступали в категориях U15, U20, закрывали чемпионат спортсмены в категории U17 и мастера.

Ахмет Ибрашев стал чемпионом мира в возрастной категории U20

Команда Костанайской области в составе сборной Казахстана внесла значительный вклад в медальоный зачёт.

Азамат Сарбасов и Дмитрий Петренко на ЧМ по грэпплингу UWW

Лучшие результаты среди костанайцев - у Ахмета Ибрашева и Азамата Сарбасова.

Ибрашев показал высокий класс борьбы в категории U20, где в но ги стал вторым, уступив в упорной схватке спортсмену из России. Но во второй день реабилитировался и стал чемпионом мира в весе до 56 кг, забрав золото в финале у другого россиянина. Ахмет завершил поединок досрочно, выиграв рычагом локтя.

Азамат Сарбасов стал чемпионом мира среди мастеров в весе до 92 кг

Азамат Сарбасов стал чемпионом мира среди мастеров в весе до 92 кг. Но отчасти он повторил судьбу Ибрашева. В первый день в борьбе но ги (без кимоно) уступил золото греку по баллам. Но в финале второго дня, в кимоно, притормозил местного «геркулеса», состоявшего ранее в сборной Греции по вольной борьбе. Также в ги Сарбасов выиграл у француза и земляка из Казахстана, а в но ги Азамат провёл четыре поединка.

Команда Костанайской области

Две серебряные медали взял Нурсат Байкасов в обоих разделах в возрастной категории U17 и весе до 50 кг.

В этой же возрастной категории и весе, в разделе ги третье место занял Рустам Ким.

Амир Тлемис (слева) в схватке проводит бросок

Зрелищную борьбу продемонстрировал Амир Тлемис, ему немного не хватило, чтобы зацепиться за медаль в категории U17 в весе до 69 кг.

В весе до 84 кг Дмитрий ПЕТРЕНКО прошёл через три схватки в разделе ги (борьба в кимоно): с испанцем, венгром и французом. С последним, Софианом Памартом из Франции, Петренко оспаривал бронзу чемпионата мира

Дмитрий начал воодушевлённо с броска, где получил свои первые два балла. Пытался контролировать соперника и закрыть удушающий «треугольник», после чего перейти на рычаг локтя, но француз хорошо защищался. Далее Дмитрий сам ушёл от болевого приёма, а Памарт осуществил попытку скрутки стопы, но не вышло. Итог - 5:4, Петренко уступает лишь один балл и занимает 4-е место.





Схватка Дмитрия Петренко (в синем) и Софиана Памарта из Франции

Технически казахстанец смотрелся интереснее, но, увы, остался без медали. Причем Дмитрия вызвали на пьедестал, но после сказали, что ошиблись, и бронза лишь одна в этой весовой категории. Хотя в грэпплинге, который стремится к олимпийской системе, везде ставят по два третьих места, но в разделе мастеров, видимо, это правило не действует.

В но ги (борьба в рашгарде и шортах) Петренко тоже провёл три схватки.



- Зная все свои моменты, и их знают те, кто рядом, слава Всевышнему, что просто доехал до ковра и смог зарубиться на международном уровне! - поделился он с "НГ". - Спасибо моей семье, сэнсэям Мурату и Рамазану, моей команде Qazaq Batyry Qostanai! Также огромная благодарность Даулету Дулатовичу Ибраимову и Данилу Иванченко за поддержку!



- Правда ли что сейчас ваша команда является одной из топовых сборных среди областей в Казахстане?



- Без сомнений. Достаточно посмотреть общекомандные итоги чемпионов РК по грэпплингу UWW. Всё это - заслуга Мурата Газисовича. Как в целом и развитие грэпплинга UWW и джиу-джитсу в Костанайской области.



Два третьих места заняли девушки, обе в разделе но ги. В категории U17 в весе до 49 кг медали удостоилась Томирис Загидуллина, а в весе до 56 кг - Сафия Уалиахметова.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области