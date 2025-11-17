В областной универсальной библиотеке им. Л. Н. Толстого прошла встреча активистов еврейской общины Костаная. Ежегодное собрание, именовавшееся «Общинным фестивалем еврейской книги» («ОФЕК»), получило новую формулировку - «Областной фестиваль еврейской культуры» с той же аббревиатурой.

- Да, этот традиционный фестиваль, который долгое время проводила Алла Абрамовна Гафурова, сейчас имеет более универсальную трактовку и, соответственно, наполнение, - поясняет Ольга КУПЕРМАН (на фото слева). - Обычно на таких встречах мы говорим о людях преимущественно эпохи Советского Союза или до него: артистах, актёрах, писателях, композиторах, художниках, о любых людях искусства, юбилей которых отмечается. Мы не уделяем особого внимания традиционной «культуре местечек», равно как и идишу – увы, это вещи умирающие или уже исчезнувшие. Даже мой дед, который родился в 19 веке, практически не знал идиша, хотя некоторые выражения использовал. Тем не менее, на эстраде песни на этом языке до сих пор исполняют.

- Отмечать юбилеи знаковых деятелей искусства и культуры – наша многолетняя традиция, - добавляет ветеран журналистики Лидия КАЗАКЕВИЧ (на фото). – Еврейский этнос очень музыкальный, так что и традиционные песни, хотя и преимущественно советского времени возникновения, исполняются на этих встречах часто. Ведь сколько у нас на слуху композиторов недавнего прошлого, начиная от Дунаевского, Фрадкина, братьев Покрасс, Блантера, Шаинского…

И вот звучит флейта и саксофон. В исполнении Вадима Чашкова и солиста Германа Беляева – шансон, вальсы, баллады и традиционные весёлые народные мотивы. Творчество Михаила Матусовского «проиллюстрировали» совместным музыкальным номером - караоке «Подмосковные вечера».

Вспомнили юбиляров Исаака Дунаевского (125 лет), Маргариту Алигер (110 лет), Бориса Пастернака (135), Майю Плисецкую (100), Эдуарда Багрицкого (130), Сашу Чёрного (145) и многих прочих. В видеосюжетах звучали песни на стихи Матусовского «На безымянной высоте», «С чего начинается родина», музыка из фильмов «Щит и меч», «Тишина» и других. Не забыты и ныне живущие юбиляры – поэтесса Лариса Рубальская (80 лет), композитор Леонид Десятников (70 лет).

В финале встречи все участники исполнили гимн дружбы и мира – «Хевену шалом алейхем».

Фото автора