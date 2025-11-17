В матчах 13 и 14 туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026 «Аят» принимал в Рудном «Атырау».

Семен Тарасенко против Габриэля Аугусто / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

После предыдущих туров атырауский клуб, дважды переигравший на своем паркете «Актобе», сместил с третьего места в турнирной таблице рудничан, дважды уступивших в гостях «Семею». Разрыв между командами составил три очка, а противостояние «Аята» и «Атырау» стало центральным в этих турах.

С первых минут встречи на паркете «Аят арены», как и ожидалось от центрального матча тура, развернулась напряженная и упорная борьба. Обе команды стали активно создавать опасные моменты у ворот друг друга. Однако счет долго не удавалось открыть. А на 15-й минуте Антон Рындин замкнул у дальней штанги передачу Жеже с правого края и вывел «Аят» вперед.

В первом тайме фолов было столько, что почти за три минуты до перерыва обе команды уже исчерпали их лимит, совершив по пять нарушений. Это означало, что любое следующее нарушение получило бы наказание в виде десятиметрового штрафного удара - дабл-пенальти. Соперники заиграли более аккуратно, и рудничанам удалось провести красивую комбинацию с участием Жеже, Семена Тарасенко и Ивана Марахова, завершившуюся голом последнего - 2:0.

Во втором тайме место в воротах гостей занял бразильский голкипер Леонардо Хосе Леаль Де Соуза, заменивший пропустившего два гола Талгата Утепбергенова. Лео Де Соуза известен тем, что активно подключается к атакам своей команды. И в этот раз он стал примерять на себя роль пятого полевого игрока, но на 29-й минуте при очередном своем подключении к атаке вратарь «Атырау» ошибся и потерял мяч, первым к которому успел Марахов и дальним ударом отправил его в пустые ворота, оформив дубль - 3:0.

Автор дубля в ворота «Атырау» Иван Марахов / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

К середине второго тайма рудничане успели совершить пять фолов и после перерыва, и на этот раз без дабл-пенальти дело не обошлось. Первый был назначен за две минуты до окончания матча, но бразильский защитник гостей Алиссон пробил с десяти метров впритирку в левой стойкой ворот. А второй штрафной удар в ворота «Аята» был назначен за полминуты до конца встречи. На этот раз исполнявший его защитник атыраусцев Рамазан Бисембайулы попал в створ ворот, но надежно сыграл вратарь рудничан Джексон Сант'Анна, отбив мяч ногой и сохранив в итоге свои ворота в неприкосновенности.

Счет и в повторном поединке открыли хозяева, когда на 8-й минуте отличился Жеже, перехвативший мяч в центре площадки и переигравший Утепбергенова. Это минимальное преимущество рудненского клуба продержалось до 34-й минуты. А вот в заключительные шесть минут встречи в ворота обеих команд было забито шесть голов.

На 34-й минуте Жеже оформил дубль. А менее чем через минуту счет был уже равным - 2:2 после голов бразильских нападающих «Атырау» Джоната и Габриэля.

Правда, равенство продержалось недолго. Менее чем через минуту красивая атака «Аята» завершилась голом Рындина - 3:2.

На 37-й минуте Габриэль оформил дубль и во второй раз в матче сравнял счет. Но все же последнее слово осталось за рудничанами. За полторы минуты до окончания игры Тарасенко воспользовался ошибкой гостей и со своей половины поля отправил мяч в пустые ворота - 4:3.

Одержав две победы, «Аят» вернул себе третью строчку турнирной таблицы. «Атырау» обошел еще и «Актобе», также выигравший два домашних матча у «Караганды» - 5:2 и 3:2. И второй карагандинский клуб потерпел два поражения, уступив на своем паркете лидеру чемпионата «Семею» - 1:4 и 2:4.

Занимающий второе место «Кайрат» в гостях переиграл «Жетысу» - 6:1 и 5:2. Первый матч в Шымкенте местный клуб с одноименным названием потерпел разгромное поражение со счетом 0:7 от «Астаны», которая не проиграла уже в восьмой встрече подряд. А вот во втором поединке «Шымкент», проигрывая 1:5, сумел-таки прервать беспроигрышную серию столичного клуба - 8:6.

В следующих турах 18 и 19 ноября «Аят» будет играть с преследующим его «Актобе», который провел на две игры меньше. И это противостояние также станет центральным в турах.