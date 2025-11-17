"Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя ресторана задержали полицейские в центре Костаная
Андрей СКИБА
17 ноября 2025, 13:10 | Происшествия
Инцидент произошёл в субботу, 15 ноября, около полуночи, возле ресторана Aidana Plaza по адресу ул. Толстого, 53. Как сообщили "НГ" очевидцы, пятеро сотрудников полиции задержали мужчину, который мог выйти из ресторана незадолго до задержания.
В пресс-службе ДП Костанайской области согодня, 17 ноября, сообщили: во время патрулирования экипаж заметил потасовку возле заведения:
- Двое посетителей выясняли отношения, сначала в словесной форме, затем конфликт перерос в драку. Полицейские оперативно вмешались, пресекли противоправные действия и доставили одного из участников, который был в нетрезвом виде, в медицинский вытрезвитель.
Кадр из видео
