Сначала в августе, а потом и в ноябре канализационные трубы прорвало, и нечистоты, по рассказам дачников, хлынули фонтаном и зашли в жилища. Самый большой ущерб - поваленная стена одного из домов.

На фото, снятом утром после потопа, Женис КУПЕЕВ выносит из дома зимнюю обувь своих пятерых детей, чтобы отвезти ее на другой адрес - временное жилье предоставил акимат. Его дом топило канализационными водами и в августе, компенсацию за тот раз многодетный отец не получил.

- Это единственное жилье, - говорит Купеев. - Всю заготовку (еды на зиму - «НГ») затопило.

Этот напор смыл и стену дома. Потолок вниз ушел, фундамент смыло.

- Порыв напорного канализационного коллектора произошел вследствие полного износа трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1967 году, - ответили в ГКП «Костанай-Су» на запрос «НГ». - На сегодня степень износа данного участка составляет 75%. Положительное заключение по проекту реконструкции было получено 26 мая 2017 года, однако финансирование на тот момент выделено не было. В 2023 году ГКП «Костанай-Су» заключило договор на корректировку проектно-сметной документации. 8 февраля 2024 года получено новое положительное заключение экспертизы, согласно которому сметная стоимость проекта составляет 9 млрд 914 млн 741 тыс. тенге. Учитывая аварийное состояние объекта и необходимость его модернизации для обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения, в феврале 2025 года ГКП приняло решение участвовать в Национальном проекте «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Заявка предприятия была поддержана АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (решение от 18 апреля 2025 года № 5). Вместе с тем кредитный договор на реализацию проекта на сегодня еще не подписан. Планируемый объем финансирования на 2025 год составит 500 млн тенге.

