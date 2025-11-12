Женис КУПЕЕВ выносит из дома зимнюю обувь своих пятерых детей, чтобы отвезти ее на другой адрес - временное жилье предоставил акимат. Его дом топило канализационными водами и в августе, компенсацию за тот раз многодетный отец не получил.

- Это единственное жилье, - говорит Купеев. - Всю заготовку (еды на зиму - «НГ») затопило.

Погреб сейчас похож на небольшую полость между грунтом и полом - будто кто-то просто снял доски. На деле же, поясняет Купеев, это не реальная его глубина - сильным напором поврежденной канализационной трубы намыло землю и нечистоты.

Этот напор смыл и стену дома.

- Потолок вниз ушел, фундамент смыло, - перечисляет пострадавший.

Пока жильцы разгребают вещи из грунта и нечистот и, как могут, очищают территорию, по домам ходит главный инженер ГКП «Костанай-Су» Виталий ПАНАЕТОВ. Поясняет: чтобы получить от ГКП компенсацию, жильцам самим нужно нанять независимую экспертизу, которая оценит размер ущерба.

- Я уже в первый раз провел оценку ущерба, до сих пор ничего нет, - сказал корреспонденту «НГ» Женис Купеев.

- На каких основаниях?

- «Нет серьезной чрезвычайной ситуации». Я в первый раз нанимал независимую экспертизу - 500 000 отдал, адвокату 700 000 отдал. И вот они говорят - опять нанимать. Я не знаю, у меня денег нет. Как я жить буду, не знаю.

Когда это садовое общество топило 15 августа, жильцы и ГКП обошлись без денежной компенсации.

- В августе нам почистили двор, завезли песок, щебень завезли, - вспоминает Серик ИСКАКОВ. - Не так сильно намывало.

Но сейчас Искаков собирается нанимать оценщика:

- У меня машину затопило, дом затопило. Ламинат, ковры, стиральная машина.

Другие пострадавшие предпочли снова обойтись щебнем и песком от ГКП «Костанай-Су» - нанимать экспертизу сложно и дорого.

- Если нам будет это по силам, финансовых затрат особо не понесет, если мы обладаем инертными материалами, песком, щебнем, то, конечно, мы можем это компенсировать, - сказал главный инженер ГКП.

Панаетов также пояснил:

- По восстановлению аварийной ситуации, я думаю, что завтра работы будут завершены. В части вообще реконструкции данного участка - у нас разработана проектно-сметная документация. В этом годы мы вышли с предложением реализовать его в рамках национального проекта и были проданы заявки.

Фото автора