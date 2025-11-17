В столице Казахстана в Национальном теннисном центре «Beeline Arena» прошел чемпионат Азии по пара дзюдо - 2025 IBSA JUDO ASIAN CHAMPIONSHIPS ASTANA. Астана во второй раз принимает эти континентальные соревнования. Впервые чемпионат Азии по пара дзюдо прошел здесь в апреле 2023 года.

Сборная Казахстана по пара дзюдо - сильнейшая на континенте / Фото instagram.com/kaz_para_judo

В континентальном чемпионате приняли участие более 100 спортсменов из Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таиланда, Узбекистан и Японии. Пара дзюдоисты разыграли 16 комплектов наград в двух спортивных классах - J1, в котором соревнуются слепые и почти слепые спортсмены, и J2, где выступают слабовидящие спортсмены. Участники определяли сильнейших в общей сложности в восьми весовых категориях - до 70 кг, до 81 кг, до 95 кг и свыше 95 кг у мужчин, а также до 52 кг, до 60 кг, до 70 кг и свыше 70 кг у женщин. Кроме этого, были определены и сильнейшие сборные в командных соревнованиях среди мужчин и женщин, проходивших в формате «стенка на стенку».

Казахстан на этом чемпионате представляли 22 спортсмена, выступавшие в обоих спортивных классах.

В составе сборной Казахстан выступали три воспитанника КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области. Это - мастер спорта РК Эльнара Абдиназарова, соревновавшаяся в классе J1 в весовой категории до 60 кг, мастер спорта международного класса Динара Куджулова, защищавшая честь страны в классе J1 в весовой категории до 70 кг, и мастер спорта РК Ермек Нуркабаев, выступавший в классе J2 в категории до 95 кг. Все пара дзюдоисты тренируются под руководством Ивана Сорокина.

По итогам первых двух соревновательных дней сборная Казахстана завоевала в личных турнирах 14 медалей, в том числе семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые, показав лучший результат среди всех сборных.

Второй показатель у сборной Ирана - 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Третьими стали представители Индонезии - 2 золотые и 3 бронзовые медали. Далее расположились сборные Узбекистана (1, 3, 3), Японии (1, 2, 1), Индии (1, 2, 1), Монголии (1, 1, 2), Кыргызстана (1, 0, 0) и Таиланд (0, 1, 1).

На татами Динара Куджулова (в белом кимоно) / Фото instagram.com/kaz_para_judo

Обладательницей одной из бронзовых наград в составе сборной Казахстана стала Динара Куджулова, одержавшая в своей весовой категории победы над спортсменками из Индии и Узбекистана и уступившая в схватке за выход в финал представительнице Монголии.

Динара Куджулова - бронзовый призер чемпионата Азии по пара дзюдо / Фото instagram.com/kaz_para_judo

Эльнара Абдиназарова и Ермек Нуркабаев заняли пятые место, уступив в поединках за бронзу.

В третий соревновательный день прошли командные соревнования среди мужчин и женщин.

Женская сборная Казахстана по пара дзюдо - трехкратный чемпион Азии в командных соревнованиях / Фото instagram.com/kaz_para_judo

Женская сборная Казахстана в круговом турнире победила команды Таиланда (4:1) и Узбекистана (4:3) и в третий раз стала чемпионом Азии. Свой вклад в победу женской сборной внесли и костанайские спортсменки Динара Куджулова и Эльнара Абдиназарова, также ставшие обладательницами золотых медалей в командных соревнованиях.

Чемпионом Азии стала и мужская сборная Казахстана, с одинаковым счетом 4:0 одержавшая победы над командами Монголии - в четвертьфинале, Таиланда - в полуфинале и Узбекистана - в финале.

Динара Куджулова и Эльнара Абдиназарова со своим тренером Иваном Сорокиным / Фото instagram.com/invasport_kst

Таким образом казахстанские пара дзюдоисты завершили чемпионат Азии с девятью золотыми медалями.