В последнее время медики фиксируют резкий подъем заболеваемости ОРВИ. Уже неделю костанайцы почти в два раза чаще вызывают скорую помощь. При этом не всегда в этом есть реальная необходимость.

- Нагрузка с прошлой недели выросла существенно - если обычно в сутки приходило 800-900 вызовов, то сейчас нам звонят 1500-1600 раз, - рассказал заместитель главного врача областной станции скорой помощи Олег МЕЛЕШЕНКО. - Мы увеличили количество бригад. Обычно на дежурство в Костанае выходит 18 бригад. В связи с ростом обращений сейчас их 20. И мы планируем еще две бригады добавить в ближайшее время.

Отвечая на вопросы "НГ", он сообщил, что на станции нет серьезных проблем с машинами или персоналом.

- Тем не менее, сложно соблюсти установленные законом сроки, так как часто к нам обращаются с температурой 37 градусов - и уже просят прислать скорую, - отметил заместитель главврача. - У людей не должно быть паники. Если первые три дня у человека температура, это нормально при ОРВИ. Лечиться в таких случаях можно амбулаторно. Да, бывают разные ситуации. Но мы призываем не отталкиваться только от цифр градусника. А скорую помощь мы призываем вызывать, только когда в этом действительно есть необходимость. В остальных случаях можно записаться на прием к врачу.

На станции скорой помощи обращают внимание родителей, что скорую не стоит вызывать, если ребенку нужен больничный лист или нужно привезти ему лекарство.

В зависимости от категории вызова время приезда врачей варьируется. Для 1-й категории норматив 10 минут, для 2-й категории - до 15 минут, для 3-й категории - до 30 минут, для 4-й - в течение 1 часа.

- Сейчас сроки ожидания увеличились, хоть и не для всех, - сказал заместитель главного врача. - Если к нам поступает вызов 1-й и 2-й категории, то время ожидания для других вызовов увеличивается. Время для срочных вызовов осталось прежним, а вот на вызовы 3-й и 4-й категории может составлять до 90 минут. Это в основном касается пациентов с хроническими заболеваниями.

Рост числа обращений связывают с сезонным подъемом заболеваемости.

- В этом году осень затянулась, - пояснил Мелешенко. - Обычно в это время уже более морозна, и вирусная нагрузка снижается. Здесь же она затянулась, так как тепло не ушло. Что касается карантинов в школах - это компетенция главного санитарного врача города. Мы лишь констатируем, что две недели назад мы фиксировали обычно 1 000 случаев с жалобами на симптомы ОРВИ, а за последнюю неделю эта цифра выросла до 2 000.

Фото автора