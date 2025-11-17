- Недавно сдали замечательный 9-этажный дом по адресу пр. Кобыланды батыра, 10 "А", - говорит читательница на видео. - Дом социальный, где проживают и многодетные, и пожилые люди, и инвалиды. Да, участок вокруг дома облагородили. А как подойти к этому дому? Как туда взбираться по такой грязи? Ни мусор вынести, ни выйти никуда.

- Строительно-монтажные работы по благоустройству прилегающей территории к жилому дому, расположенному по адресу Костанай, ул. Кобыланды батыра, 10 "А", подрядной организацией ТОО «АРВИС» завершены в полном объеме, - отвечают на запрос «НГ» в отделе строительства Костаная. - В ходе выездного совещания представителями отдела с жителями данного дома принято решение по устройству ступеней с фасадной и торцевой сторон здания. Данные работы будут выполнены до 15 ноября 2025 года.

Сегодня, 17 ноября, читательница прислала в редакцию фото лестницы и прокомментировала:

- Уже лучше. Мы хотя бы можем попасть во двор.