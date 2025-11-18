После порыва напорного канализационного коллектора 12 ноября в СО «Энергетик» пострадало 10 дачных участков вместе с расположенными на них домами. В августе в том же обществе - 20.

Директор ГКП «Костанай Су» Казбек ШАЛАБАЕВ сегодня, 17 ноября, на аппаратном совещании в горакимате, сообщил, что начаты работы по оценке нанесенного дачникам ущерба.

Аварии, по словам руководителя предприятия, стали следствием изношенности канализационной инфраструктуры. Когда проект модернизации этого хозяйства стоимостью 10 млрд тенге получит финансирование, твердо сказать никто не может. История тянется с 2017 года... Между тем, город постепенно расстраивается в строну дачных массивов. Например, неподалеку от места расположения главной канализационной насосной станции появился многоэтажный ЖК «Австрийский».

- С учетом продвижения жилой застройку в ту сторону, а также в связи с очередной корректировкой генерального плана Костаная, нет ли намерений перенести ГКНС в другое место? Ведь кроме угрозы подтопления канализационными стоками есть еще одна проблема - запахи, которые летом распространяются вокруг нее? - спросил корреспондент «НГ».

Планов на перенос нет, ответил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- ГКНС - это сложное техническое сооружение. Туда сходятся три нитки самотечных коллекторов, стоки идут со всего города. Все же это было спроектировано еще в советские времена с учетом рельефа местности, - сказал аким. - Другое дело - надо модернизировать насосную, исключить порывы и продумать для нее резерв. Этот дорогой проект, который мы продвигаем, он для этого. Ну и мы не планируем пока жилую застройку на месте дачных обществ.

В то же время аким посоветовал задать вопросы по поводу дислокации ГКНС разработчикам генплана. Напомнил, что договор с новым проектировщиком будет заключен в следующем году. Обязательно состоятся общественные слушания, тогда, дескать, и надо ставить вопрос о том, как сделать функционирование ГКНС более безопасным для окружающих территорий.

Фото автора