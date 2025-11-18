Дело за установку устройства для подачи специальных световых сигналов без соответствующего разрешения в отношении местного жителя Б. на днях рассмотрел Лисаковский городской суд.

Иллюстративное фото istockphoto.com

Согласно материалам дела, 27 октября, около 21:00, гражданин Б. управлял автомобилем HANGAN Х5 PLUS, на котором были установлены световые спецсигналы. Но разрешения на их установку мужчина не получал.

- В судебном заседании Б. вину признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что снял рекламу своего ТОО, опубликовал видео в социальной сети Instagram, разрешения на установку специальных световых сигналов не получал, - сообщает пресс-служба областного суда.

Санкция ч. 2 ст. 603 КоАП предусматривает наказание для физических лиц в виде штрафа в размере 25 МРП (98 300 тенге), а также конфискацию указанных устройств.

Суд признал правонарушителя виновным и назначил ему штраф, размер которого снизили в пределах, предусмотренных ст. 829-11 ч. 2 КоАП, в результате чего сумма составила 68 810 тенге.

Постановление еще не вступило в законную силу.