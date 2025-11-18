Нарушения выявил департамент Агентства РК по делам государственной службы Костанайской области во время проверки работы отдела архитектуры в Аулиекольском районе. В частности, отдел не соблюдал сроки оказания госуслуги «Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции».

Иллюстративное фото freepik.com

- В ряде случаев из-за несоблюдения сроков обработки документов и недостаточной квалификации отдельных служащих гражданам не направлялись технические условия, необходимые для безопасного и корректного проектирования объектов инженерной инфраструктуры: электроснабжения, водопровода, канализации и других систем, - сообщила пресс-служба департамента. - Отсутствие данных документов фактически препятствовало реализации права граждан на проведение проектных и строительных работ.

С помощью департамента права 423 услугополучателей были восстановлены - им направлены технические условия, оказание госуслуг завершены в полном объёме.

В департаменте напоминают: в целях защиты своих прав граждане могут обратиться в к ним по телефону 39-31-65, через сервисы e-Otinish, EgovKzBot2.0, elgeqyzmet_qostanai, а также по адресу: г.Костанай, ул.Касымханова 34, каб. №510 и № 501.