В Токио (Япония) стартовали XXV летние Сурдлимпийские игры, отмечающие в этом году 100-летний юбилей и являющиеся крупнейшим международным спортивным событием для спортсменов с нарушением слуха, которое проводится раз в четыре года. Первые Игры прошли в 2024 году в Париже (Франция).

Сборная Казахстана на открытии Сурдлимпиады в Токио / Фото sputnik.kz

На церемонии открытия Сурдлимпиады, прошедшей в спортивном комплексе «Токио Метрополитен Гимназиум», президент Международного комитета спорта среди глухих (ICSD) Адам Коса, пожелал удачи всем странам-участницам. А художественная программа церемонии была направлена на укрепление связи между слышащими и людьми с нарушением слуха.

В Играх принимают участие более 3000 спортсменов из 81 страны, которые разыграют 209 комплектов наград в 21 виде спорта.

Эмблема XXV летних Сурдлимпийских игр / deaflympics2025.com

Казахстан в Токио представлен 78 спортсменами, которые выступят в соревнованиях по восьми видам спорта - бадминтону, вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию и таеквондо.

Сурдо спортсмены Казахстана участвуют в Сурдлимпиадах с 1997 года и за это время завоевали на шести летних и трех зимних Играх 42 медали, в том числе 8 золотых, 8 серебряных и 26 бронзовых. Свой лучший результат сборная Казахстана показала на XXIV летних Сурдлимпийских играх 2022 года в Кашиас-ду-Сул (Бразилия), завоевав 29 медалей (4 золотые, 7 серебряных и 18 бронзовых) и заняв 13-е место в общекомандном зачете.

Президент Национального Сурдлимпийского комитета Серик САПИЕВ подчеркнул важность соревнований для казахстанских спортсменов:

- Сурдлимпиада - это возможность очередной раз показать о готовности конкурировать на самом высоком уровне. Мы верим в нашу команду и знаем, что каждый из них выйдет на старт с одной целью - представить свою страну на высшем уровне.

В трех видах спорта выступят восемь воспитанников КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

Сборная Казахстана по настольному теннису на Сурдлимпиаде-2022 с тренерами Сериком Данияровым и Гаипом Данияровым / Фото КГУ «Спортивный клуб инвалидов»

Пять спортсменов - в соревнованиях по настольному теннису: Лаура Табажанова, Канат Конкубаев, Данияр Искендиров, Бижан Тулебаев и Абылай Буркитбай, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера РК Серика Даниярова и Гаипа Даниярова. При этом заслуженные мастера спорта РК Конкубаев и Искендиров являются двукратными бронзовыми призерами Сурдлимпиад в командных соревнованиях - в 2017 году в Самcуне (Турция) и в 2022 году в Кашиас-ду-Сул (Бразилия), а Буркитбай - обладатель бронзовой награды Сулдлимпиады-2022.

В соревнованиях по легкой атлетике выступят две воспитанницы тренера Айгуль Кариной: Галина Алексеева примет участие в забегах на 400 м, а Дана Медведева выйдет на старт забегов на 100 м. Кроме этого, обе бегуньи вошли в состав женской эстафетной команды 4х100 м, а Алексеева также станет участницей женской эстафеты 4х400 м и смешанной эстафеты 4х400 м.

В соревнованиях по плаванию выступит Мария Сотникова (тренер Екатерина Боброва).

Первыми начнут свои выступления мастера маленькой ракетки.