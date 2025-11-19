В Казахстане меняется порядок регистрации граждан по месту жительства. Детали сообщает пресс-служба АО "НИТ", передаёт Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Изменения вступают в силу с 24 ноября. Данную услугу можно оформить только в онлайн-формате через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile.

"Для прохождения онлайн-регистрации по месту жительства пользователю потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП) и номер, привязанный к его учетной записи. Процедура автоматизирована и проходит онлайн. Пользователи также имеют возможность получить услугу онлайн в зонах самообслуживания отделений Центров обслуживания населения (ЦОН)", – сообщили в пресс-службе компании.

Услуга предоставляется следующим категориям граждан:

гражданам страны, включая собственников жилья;

опекунам или законным представителям лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными;

родителям или законным представителям детей в возрасте от 14 до 16 лет.

Детали

Уточняется, что дети до 14 лет не подлежат самостоятельной регистрации по месту жительства.

"Согласно статье 16 Гражданского кодекса, местом жительства ребёнка, не достигшего четырнадцати лет, признаётся место жительства его родителей или законных представителей", – напомнили в компании.

Регистрация детей в возрасте от 14 до 16 лет осуществляется их родителями или законными представителями. Опекуны граждан старше 18 лет, признанных судом недееспособными, также могут зарегистрировать подопечных по новому адресу проживания через портал eGov.kz.

Также обновления коснулись граждан, проживающих в государственном арендном жилье.

"Теперь арендатор такого жилья может зарегистрировать по месту жительства лиц, указанных в договоре найма. В случае если заявитель отсутствует в списке договора, система автоматически отклонит заявку. При возникновении вопросов, связанных с регистрацией в государственном арендном жилье, рекомендуется обращаться в местный исполнительный орган (жилищно-коммунальное хозяйство) по месту нахождения жилья", – объяснили в НИТ.

Также в компании пояснили, если заявитель подаёт заявку на регистрацию по адресу, владельцем которого не является, система направит SMS-код с номера 1414 для подтверждения действий. Собственник жилья должен подтвердить своё согласие на регистрацию в течение одного часа с момента получения уведомления.

Как получить услугу онлайн через портал eGov.kz

В компании назвали алгоритм действий:

Авторизуйтесь на портале и перейдите в соответствующий раздел.

Гражданам → Гражданство, миграция и иммиграция → Прописка по месту жительства.

Нажмите кнопку "Заказать услугу онлайн".

Заполните электронную заявку и подпишите её с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.

Ознакомиться с результатом оказания услуги можно в личном кабинете. Уведомление о статусе обработки заявки появится в разделе "История получения услуг".

Как пройти регистрацию через мобильное приложение eGov Mobile

В пресс-службе компании также подсказали алгоритм действий:

Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и откройте раздел "Госуслуги".

В подразделе "Недвижимость и ЖКХ" выберите услугу "Регистрация по месту жительства населения".

Заполните необходимые данные и укажите причину регистрации.

Подпишите услугу любым из доступных способов.

Проверить статус заявки можно в разделе "Сообщения" → "История личного кабинета".

Исключение: регистрация по адресу, где владельцами или совладельцами являются несовершеннолетние дети, а также лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, осуществляется офлайн – в отделениях Центров обслуживания населения.

Также тем, кому сложно пройти регистрацию онлайн, можно обратиться в окна самообслуживания в ЦОНах.

По данным компании, с начала 2025 года услугой регистрации граждан по месту жительства в Казахстане в онлайн-формате воспользовались около 750 тысяч человек, что составляет более 70 процентов от общего количества оказаний услуги.