Предположим, я купил корову и намерен перевезти её из пункта А в пункт Б. Со следующего года меня обяжут (по крайней мере, так анонсировано) держать животное на карантине. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил руководитель областного управления ветеринарии Толеген ИМАНБАЕВ на пресс-конференции в РСК.

- Территориальная инспекция на следующий год вносит изменения, и будет проверяться каждое перемещение скота владельцами животных, - пояснил глава управления. - Если вы покупаете животное из любого района, то для того, чтобы исключить риск переноса инфекции и заражения, не пожалейте небольшой суммы для анализа, во-первых, на бруцеллёз. Зато вы будете уверены, что пьёте нормальное молоко. Но некоторые рассуждают так: «Да нет, я доверяю продавцу, у него должно быть всё нормально». А через некоторое время выявляют заболевание. Мы должны исключить такой риск.

Как разъяснил Иманбаев, всякий раз, когда покупатель приобретает животное, он обязан обратиться за справкой о его состоянии к ветврачу. Ветврач же должен предложить карантинирование как меру по выявлению скрытых или ещё не проявивших себя, но уже имеющихся заболеваний. Тот же врач возьмёт анализы и направит их в лабораторию с двух-трёхдневным временем обработки.

- В это время животное может находиться на нашем дворе в изоляции, либо у продавца, - добавил главный ветеринар области. - Но это касается малых объёмов закупа. Если же, к примеру, хозяйствующий субъект, ИП, КХ, приобретает – существует расписанная процедура карантинирования и изоляции. Это правило, но в них есть исключения. Например, можно полагаться на документированные результаты более ранних исследований. Это, правда, не касается перемещения из-за рубежа или даже из другой области – тут карантинирование обязательно уже сейчас.

Сейчас областное ветуправление, по словам Иманбаева, работает над решением вопроса организации постоянных площадок с загонами и расколами (место для фиксации и производства ветеринарных манипуляций) как раз для карантинизации скота при частных сделках в небольших объёмах.

- На следующий год мы планируем закупить 122 ветеринарных пункта, в которых будут предусмотрены загоны и расколы для изоляции частного скота от населения. Пусть человек поставит туда купленный скот, чтобы убедиться, что он не привезёт домой заразу. То есть мы создаём условия.

По итогам 10 месяцев 2025 года в рамках утверждённых планов мероприятий по профилактике и диагностике особо опасных болезней животных в регионе проведено свыше 5,3 млн ветеринарных манипуляций.

Проведены вакцинация, аллергические исследования и дегельминитизация по нескольким видам заболеваний (ящура, сибирской язвы, эхинококкоза, туберкулёза, эмкара, нодулярного дерматита, пастереллёза, инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи, бешенства, ринопневмонии, чумы верблюдов, сапа лошадей и высокопатогенного гриппа птиц).

