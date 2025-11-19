Памятник к 140-летию общественного деятеля в областном центре открыли в сентябре. Вокруг него благоустроили территорию - разбили сквер. Горожане доброжелательно приняли и то, и другое. Однако по некоторым моментам у них есть вопросы.

В редакцию «НГ» костанайцы писали о том, что сквер, наверно, еще будут доделывать. Интересовались, появится ли там больше деревьев. Ведь когда-то при расширении площади перед облакиматом вырубили целую аллею вязов напротив, а в Центральном сквере много места отдано под развлечения в ущерб зеленым насаждениям. Будут ли на территории новой рекреационно-мемориальной зоны весной разбиты клумбы, планируется ли там обустройство рокариев - ландшафтных композиций с многолетними растениями?

Кроме того, у костанайцев есть предложения по освещению сквера. Сегодняшнее выглядит оригинально, но смонтированные на земле лампы при всем своем множестве вечером освещают преимущественно постамент и нижнюю часть скульптуры Дулатова, верхняя остается затененной. Нужна подсветка с учетом высоты памятника.

«НГ» от имени горожан направила запрос в акимат, заодно спросив об авторе и стоимости проекта.

- Эскизный проект благоустройства сквера имени М. Дулатова подготовил дизайнер-архитектор Ерлан Примбетов (Алматы). Проект реализован спонсорами по согласованию с местными исполнительными органами, при этом городской акимат осуществлял контроль за качеством выполняемых работ. Общая стоимость проекта (без учета памятника) составила 68 млн. тенге с НДС, - ответил и. о. советника акима Костаная Роман ГОЛЬШТЕЙН. - Работы находятся на завершающем этапе, в этом году еще будет высажено 12 хвойных деревьев, установлено 10 скамеек и урн. Разбивка на территории сквера клумб и рокариев в ближайшее время не планируется. Вопрос установки дополнительного освещения памятника М. Дулатова будет рассмотрен в следующем году.

Фото автора