Рост цен на казахстанский шоколад в этом году удручил потребителей, пожалуй, не меньше, чем подорожание говядины. Глянешь на то, сколько надо выложить за плитку шоколада от костанайской кондитерской фабрики, и оторопь берет. Дальше все пойдет в том же направлении? Таким был один из первых вопросов, заданных президенту АО «Баян Сулу» Тимуру САДЫКОВУ.

Нет причин для снижения

Он в октябре показывал предприятие вице-министру сельского хозяйства Азату Султанову, который оценивал в Костанайской области развитие производств, выпускающих продукты питания, интересовался там уровнем импортозамещения.

Кондитерская фабрика - предприятие, которое у нас всегда было и будет зависеть от экспорта. По крайней мере, основного ингредиента при изготовлении шоколада.

Тимур Садыков на экскурсии по действующим цехам рассказывал о будущих новых

- За последние год-полтора стоимость какао-бобов в мире выросла в пять раз, соответственно, для нас подорожало и тертое какао, и какао-масло, - объяснял вице-министру и журналистам-участникам пресс-тура Тимур Садыков, - у кондитеров есть попытки заменять какао-масло другими видами, например маслом ши. Но если подобных заменителей в составе больше 5 процентов, то это уже не шоколад. Какао-масло, какао тертое, сухое молоко, экстракт ванили, сахар - вот это классический шоколад.

«Баян Сулу» оснащена преимущественно импортным оборудованием, соответственно, запчасти приходится покупать за границей. И если до войны, которая разрушила все накатанные маршруты поставок, ждать их приходилось 2-3 недели, то теперь - 2-3 месяца.

- Мы делали маркетинговый анализ. Большая зависимость от иностранных поставок - это риски себестоимости, качества. У нас, например, сейчас очень длинная логистика поставок тех же бобов, жиров, ароматизаторов, запчастей, - перечислял Садыков. - Да, мы гордимся тем, что работаем на немецком, итальянском оборудовании, но я считаю, что надо возрождать отечественное машиностроение. Я не говорю о каких-то сложных машинах, но простые механизмы, мешалки, транспортеры, охлаждающие туннели нам тоже нужны. Были когда-то заводы в Караганде, Петропавловске, Усть-Каменогорске. Можно же это возродить, чтобы мы не были так зависимы от импорта.

Что в нашем наше?

Но не шоколадом единым держится кондитерская фабрика, в ее цехах сейчас выпускают изделия почти 300 наименований. Кроме разнообразных конфет, изготавливают несколько видов печенья, вафель. И здесь вопрос о снижении сырьевой импортозависимости напрашивался в другом контексте: насколько активно такой крупный потребитель муки, молока, сахара приобретает их именно у казахстанских поставщиков.

«Баян Сулу» сегодня лидирует по производству печенья в РК. И планы - снова на печенье

По словам руководителя предприятия, в основном сырье в этом сегменте кондитерского производства местное. На первом месте, конечно, мука. «Баян Сулу» уже около 20 лет работает с одной из крупных костанайских мельниц. Взаимодействуют как партнеры.

- Подстраиваемся друг под друга. Что я имею в виду? Технологи их и наши отрабатывают качество и рецептуру муки для конкретных видов печенья, вафель. Например, чтобы печенье получалось рассыпчатое, легкое, протеин в муке должен быть ниже, чем в муке, предназначенной для выпечки батонов, - рассказывал Садыков - Когда приезжал наладчик итальянского оборудования, мы дали ему нашу ординарную муку. Он сказал: не могу из этой муки сделать итальянское печенье. И мы начали искать муку из твердой пшеницы. То есть мы стараемся создать вокруг себя кластер, подтягиваем отечественных производителей сырья, упаковки, готовы с ними взаимодействовать, чтобы те же мельники могли оптимизировать свои рецептуры под наши потребности. Мы приобретаем глюкозный сироп, патоку у АО «АзияАгроФуд». Запрашиваем ее с определенной кислотностью, редуцирующими свойствами, и они изготавливают под нас. Это не в один день делается. В последнее время мы начали работать с Аксуйским сахарным заводом, хотя раньше брали сахар в РФ. Гофроупаковку берем казахстанского производства. Если говорить о молочной продукции, то пока используем импорт. И сгущенное молоко, и сухое. Понимаете, нам нужны стабильные объемы поставок со стабильным же качеством. По сгущенному мы сейчас работаем с одним из местных молочных заводов, надеюсь, что через определенный период их продукт будет соответствовать нашим запросам. Что касается сухого молока, то пока здесь импорт без вариантов. Наши коллеги по Евразийскому экономическому союзу из Республики Беларусь и из Российской Федерации, когда попали под санкции, смогли у себя наладить выпуск молока европейского качества. Берем их продукцию. Что касается жиров, то для кондитерского производства нужны сложные жиры. В Казахстане их не изготавливают... Если обобщить, то если некоторые говорят, мол, не можем работать на местном сырье, мы наоборот берем наше, везем в Италию, отрабатываем там технологию, рецептуру. Они прямо сейчас это делают.

Все будет столично

Последняя реплика спикера отсылает к проекту расширения производства на «Баян Сулу». Называется он «Кондитерская столица». Новый цех, который часто именуют фабрикой, планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2026 года. Там будут производить кондитерские изделия, не содержащие какао-ингредиентов. Маркетологи учли ценовые тренды последних лет.

Сегодня «Баян Сулу» в Казахстане уже лидирует в производстве вафель и печенья, но готовится освоить выпуск новых видов печенья (сдобного) и бисквитов.

- На улице Лермонтова в Костанае долгое время простаивал хлебозавод, мы выкупили помещение, демонтировали до каркаса, который усилили, чтобы выстроить новое здание. На первом этапе там две линии будет запущено, проект рассчитан на оборудование от ведущих мировых производителей, - комментировал руководитель предприятия. - Будем выпускать отсадное печенье - это как курабье, овсяное, американское кукис, с разными начинками. Объективно с введением в эксплуатацию новой фабрики мы станем по объему производства кондитерской столицей в стране.

Сейчас в «Кондитерской столице» продолжаются строительно-монтажные работы. Определены основные поставщики оборудования - GEA Cormas, GEA Imaforni (Италия), Ceri (Италия), Omori (Япония). Оплачены первые авансовые платежи в сумме 3,04 млн евро за оборудование. Запланировано, что оно будет доставлено заказчику до конца текущего года. Стоимость проекта - 14,3 млрд тенге.

Если сегодня объем производства на фабрике составляет около 85 000 т продукции в год, то новые мощности рассчитаны на изготовление еще около 13 000 т изделий. Увеличится и количество сотрудников. К коллективу 2 000 человек добавится еще 260. Есть расчет на то, что увеличится и доля экспорта, которая сейчас составляет 40%.

Прибыль прибыли рознь

По данным the-tenge.kz, по итогам января - сентября 2025 года, чистая прибыль казахстанской кондитерской компании АО «Баян Сулу» составила ₸1,9 млрд. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом валовая прибыль компании сократилась на 13,2%, почти до ₸7,2 млрд. Это обусловлено ростом себестоимости продукции, общий объем которой составил ₸27,6 млрд, что на 8,3% больше, чем за январь - сентябрь прошлого года.

Фото Галины КАТКОВОЙ