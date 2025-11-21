Общественные слушания прошли сегодня, 21 ноября, в здании рудненского молодежного ресурсного центра. Обсуждали переименование - ул. 50 лет Октября в ул. Достык и ул. И.Франко в ул. Алии Молдагуловой. Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя.

Как сообщил председательствующий на слушаниях депутат Жандос РАХМЕТОВ, до общественных слушаний депутаты хотели получить более развернутый отклик жителей города, которые не смогли прийти сюда лично. Они прислали на электронную почту маслихата 54 обращения и через сайт e-Otinish еще 4 обращения (2 от одного автора). Голоса разделились: 40 за и 18 против. Также были приняты два письма от организаций города, высказавшихся в поддержку переименования.

Сами общественные слушания продлились больше трех часов. Половину этого времени потратили на выступления докладчиков, которые поддерживали переименования. Также свое мнение озвучили пришедшие на слушания горожане, по 3 минуты каждый. Споры и дискуссии получились жаркими и, несмотря на призывы организаторов, без словестных конфликтов не обошлось.

Из зала удалили противницу переименований Екатерину Корчагину. После слушаний председатель рудненского городского маслихата Азамат ИСКАКОВ написал заявление в полицию с просьбой принять меры к Корчагиной за публичное неуважение к регламенту слушаний. В частности ему не понравилась ее фраза "Срать я хотела на ваш регламент".

В конце слушаний депутаты проголосовали за каждое выступление по отдельности. Из 14 депутатов в зале присутствовали 12. Депутат Азамат Искаков не голосовал, так как не входит в состав постоянных комиссий маслихата. Таким образом переименование улиц поддержали десять депутатов, против проголосовал только один - директор КРЦ "Горняк" Валерий Гирфанов.

Корреспондент "НГ" попытался поговорить с депутатами после слушаний, так как они в ходе мероприятия никак не высказывались. Однако народные избранники отказались общаться с прессой, сославшись на отсутствие разрешений от председателя маслихата Азамата Искакова.

- По отдельным фактам я могу взять на себя ответственность, что буду давать разъяснения по публичным слушаниям, - объяснил "НГ" Искаков. - Депутаты опираются на мнение общественности, но одновременно с этим мы имеем свой голос при голосовании.

Решение депутатов, как отметил председатель маслихата, не является окончательным. Материалы общественных слушаний теперь должны утвердить в республиканской ономастической комиссии.

Подробнее о том, как проходило обсуждение переименования улиц в Рудном, "НГ" расскажет в отдельной статье.

Фото автора