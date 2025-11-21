Сначала в августе, а потом в ноябре канализационные трубы прорвало, и стоки, по рассказам дачников, хлынули фонтаном и зашли в дома. Как сообщили "НГ" в департаменте экологии, в первый раз в Тобол нечистоты не попали. А во второй?

СО "Энергетик". 12 ноября 2025 г. /Фото из архива "НГ"

После августовской аварии руководитель департамента экологии Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ пояснял:

- Когда был порыв, мы незамедлительно выехали на этот участок. Наша задача была в том, чтобы загрязнение не попало в реку Тобол. Мы проводили и проводим обследование реки. Анализ воды, отобранной с территории дачных участков, показал, что там есть нечистоты с предприятия ГКП «Костанай-Су». Но хочу отметить, что сброс реку не загрязнил. Также мы проверили землю с периметра дачного общества. Почему этот анализ так долго делался? Потому что по методике земля должна была высохнуть, а уже после мы отбираем пробы. Скажем так: если это сточная вода, то за 2 недели почва сохнет. Я думаю, скоро анализы будут готовы. И, забегая наперед, думаю, что в почве тоже обнаружат превышение нормы. Мы уже направили на регистрацию письмо в органы прокуратуры с просьбой провести проверку ГКП «Костанай-Су». Будет внеплановая проверка, будут приняты все меры административного характера в отношении данного предприятия. Также будут выданы предписания об устранении всех последствий этой аварии.

11 ноября на территории «Энергетика» снова случился порыв, и на этот раз гораздо более мощный. Дачники поясняли корреспонденту «НГ» наутро после аварии, что работники ГКП «Костанай-Су» с момента первого порыва вмонтировали новую трубу, но еще не ввели ее в эксплуатацию.

- 22 августа 2025 года специалистами ИЛ ОЛАК департамента были отобраны пробы почвы на территории ПК «Энергетик» по следующим точкам: вблизи участка № 162 и на месте разлива сточных вод, - ответил на наш запрос Куаныш Елеусенов. - По результатам лабораторных исследований почвы зафиксировано незначительное повышение содержания кальция, магния и сульфатов водной вытяжки по сравнению с фоновой пробой. Повышенное содержание нитратов солевой вытяжки относительно фоновой точки обнаружено во всех точках контроля, однако не превышает нормативов ПДК. Также отмечается, что содержание гумуса соответствует естественным значениям.

Меры по последнему порыву будут следующие:

- В отношении предприятия ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», назначена внеплановая проверка. В рамках указанной проверки проводятся соответствующие лабораторные исследования, в том числе и почвы, - сообщил Елеусизов.

Он также отметил, что в ходе выезда после аварии в ноябре признаков загрязнения и сброса стоков в направлении реки Тобол не установлено.

Фото из архива «НГ»